Fraser: UBS fördert Talente systematisch

Publiziert am 04.09.2024

Im Heimmarkt Schweiz engagiert sich UBS seit Jahrzehnten für die Förderung von Bildung, Sport, Kultur, Unternehmertum und Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit verschiedensten Partnerorganisationen werden heutige und zukünftige Generationen unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten, heisst es in einer Mitteilung.

In der neuen Marketinginitiative, die jetzt gestartet ist, zeigen UBS und die Agentur Fraser of Switzerland einen emotionalen Querschnitt über alle der fünf Fokusfelder Bildung, Sport, Kultur, Unternehmertum und Nachhaltigkeit. Anhand sechs echten Talenten wird deren Weg an die Spitze beleuchtet. Neben Eignung, Disziplin, Durchhaltevermögen braucht es eben auch langfristige Partner, die deren Talent erkennen und systematisch fördern, heisst es weiter. Ganz im Sinne von: «Jedes Talent hat eine Chance verdient».

Damit gedeihen aus Talenten Spitzenleistungen, grosse Emotionen werden teilbar und die Schweizer Bevölkerung wird mit positivem Momentum vereint. Konkret erlebbar wird dies unter anderem beim UBS Kids Cup, der in den Regionen Tausende Kinder und Familien begeistert und in den letzten Jahren zahlreiche Leichtathletik-Weltstars hervorbrachte, welche zur Freude der ganzen Schweiz erfolgreich Medaillen gewinnen.

Damit liefert UBS zusätzliche Gründe, warum sie «Eine Bank für die Schweiz» ist (persoenlich.com berichtete). Als verlässlicher und langjährige Partner investiert UBS laut eigenen Angaben seit Jahrzehnten in die systematische Talentförderung. Sei dies mit Swiss Skills für die Berufslehre als wichtigen Pfeiler der Schweizer Wirtschaft und des Schweizer Mittelstandes, im Sport mit der Förderung der Schweizer Leichtathletik vom UBS Kids Cup bis zur Weltklasse in Zürich, Lausanne oder Bellinzona, dem Schweizer Fussballs bei Kids Camps, der Frauen und Herren-Nationalmannschaft, in der Kultur beim Locarno Film Festival, dem Zürcher Film Festival, oder in der Klassischen Musik beim Opernhaus Zürich und dem Lucerne Festival). Sowie auch in punkto Nachhaltigkeit (Net Zero, UBS Helpetica mit der Freiwilligenarbeit fürs Schweizer Gemeinwohl oder der Förderung des Unternehmertums mit Partnerschaften mit der ETH, der EPFL, der HSG, dem SEF inkl. Growth, Women’s Award oder dem Swiss Venture Club), um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Kommunikationsoffensive läuft im TV, Kino, Digital und UBS-eigenen Kanälen. Nebst den beiden 45-sekündigen Hero-Filmen vertiefen sechs zehnsekündige Filme einzelne UBS-Engagements:

Bei aktuellen helvetischen Meisterleistungen zelebrieren Printumsetzungen den Schweizer Erfolg und werden von regionalen Elementen abgerundet. (pd/cbe)