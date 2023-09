«UBS – Eine Bank wie die Schweiz»: Diese Kernbotschaft steht im Zentrum der Marketinginitiative, die am Montag startete (persoenlich.com berichtete). Nach der Integration der Credit Suisse entsteht aus den zwei führenden Schweizer Banken «die beste Bank für die gesamte Schweiz», wie UBS am Donnerstagabend mitteilte.

Den kreativen Lead bei der Kampagne hatte Fraser. Die Berliner Kreativagentur eröffnete im Sommer in Zürich einen Ableger.

Die Kampagnenplattform «Eine Bank wie die Schweiz» zeigt die starke Verbundenheit der Bank mit der Schweizer Kultur und den typischen gelebten Schweizer Werte und macht so die Stärken des Landes zu denen der Bank. Die Plattform vereint alle Menschen in der Schweiz, vermittelt Stärke und Beständigkeit, macht stolz auf den kulturellen Charakter und lässt mit Vertrauen in die Zukunft blicken. Immer authentisch und nahbar. Deshalb richtet sich der kommunikative Fokus nicht nur auf die Bank, deren Produkte und Dienstleistungen, sondern auf das gesamte Land.

Bedacht, konservativ und rational

Die kombinierte Universalbank, die auch stellvertretend für die Schweiz und ihre Wirtschaft steht, ist sich der Verantwortung bewusst und nimmt diese wahr. Dies beinhaltet ein klares Leistungsversprechen an Kundinnen und Kunden, aber auch an den Finanz- und Werkplatz Schweiz und die Öffentlichkeit, wie es weiter heisst. Als eine der grössten Förderinnen von kulturellen und sozialen Projekten bekennt sich UBS zur Schweiz und unterstützt auch kommende Generationen, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Ob im Sport, in der Berufslehre oder im Rahmen nachhaltiger gesellschaftlicher Entwicklung.

Die Initiative wird in den kommenden Monaten über drei Phasen ausgespielt und in der ganzen Schweiz präsent sein. Die Ausspielung erfolgt in TV, Kino, YouTube, auf Social Media und Google Displaynetzwerk, in der Sonntagspresse sowie regionalen Zeitungen auf Plakaten/ePanels in Ballungszentren, auf allen UBS-Kanälen wie e- und Mobile-banking-Mitteilungen, Kunden-E-Mails, UBS-Geschäftsstellen, UBS-e-Screens sowie durch die UBS-Social-Media-Ambassadors. Als zentrale Plattform für die Initiative dient die Landingpage ubs.com/wie-die-schweiz.

