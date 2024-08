Gemeinsam «für ein starkes Unternehmertum», wie es in der neuen «Unternehmerbank»-Initiative von UBS heisst, die unter anderem in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kreativagentur Fraser of Switzerland konzipiert und kreativ betreut wurde.

Credits

Verantwortlich bei UBS Switzerland, Zürich: Aydin Sahin (Head Marketing & Digital Sales UBS Switzerland), Sonja Kingsley-Curry (Head Strategic Initiatives & Innovation), Lucia Rutishauser (Marketing Manager Strategic Initiatives), Valentina Pece (Digital Campaign Strategist), Annabel Klein (Content Specialist), Carmen Köll (Head of Brand and Marketing Strategy), Anna Benner (Marketing Manager Client Intelligence & Market Research), Andreas Greil (Marketing Manager Strategic Initiatives), Dania Vogel und Mehmet Odabas (Creative & Innovation Lab); verantwortlich bei Fraser of Switzerland: Nadja Stickl (Managing Director), Eike Schlender (Account Director), Morgana Stolz (Senior Project Manager), Fernando Barbella (Managing Director Creation & Partner FRASER GmbH), Andreas Schwitter (Creative Director), Heiko Freyland (Creative Director), Karen le Roux (Digital Designer), Kevin Hocking (Senior Motion Designer/Animator); Produktion: All In Production, Zürich: Sandro Baebler (Photographer & Director), Dhondup Tersey (Producer). Postproduktion: Südlich-t, Zürich: Thomas Winiger (Head of Production); Publicis Media.