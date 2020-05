Seit dem 1. Mai ist Ueli Weber neuer Commercial Director in der Geschäftsleitung von Media Focus Schweiz und übernimmt die operative Führung des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Zusammen mit seinem Team werde er die bestehenden Medien- und Werbepräsenz Lösungen von Media Focus im Schweizer Markt mit innovativen Produkten und Dienstleistungen erweitern und dabei insbesondere die digitalen Produktpalette ausbauen. Die quantitativ und qualitativ bewerteten Daten aus Paid und Earned Media dienen den Kunden von Media Focus als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument.

Ueli Weber verfügt über 20 Jahre Erfahrung im digitalen und klassischen Werbe- und Kommunikationsbereich. Zuletzt war er fast sieben Jahre bei Argus Data Insights für die Bereiche Verkauf, Analyse, Marketing und Sprachdienstleistungen zuständig und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war er COO und stellvertretender CEO von Publimedia sowie CEO der Digitalagentur Web2com. Er ist Ehrenpräsident des Online-Branchenverbandes IAB (Interactive Advertising Bureau) und Vizepräsident des Chief Digital Club Switzerland (CDO-Club).

Matthias Fischer, VRP des Joint Venture von Nielsen und GfK, lässt sich wie folgt in der Mitteilung zitieren: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Ueli Weber eine erfahrene Führungspersönlichkeit und einen profunden Kenner der Werbe- und Kommunikationsbranche für Media Focus gewinnen konnten. Seine jahrelange Erfahrung im Bereich Sales, Analytics sowie Marketing & Kommunikation unterstützt unsere Strategie, im Schweizer Markt zu wachsen und unseren Kunden zusätzliche wertvolle Insights für ihr gesamtes Communications Controlling zu liefern. Dank seinem eMBA in digitaler Transformation wird er das Unternehmen auch in diesem Bereich weiterbringen.» (pd/lol)