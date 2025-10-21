Publiziert am 21.10.2025

Für die Notrufnummer 147 von Pro Juventute lanciert Republica eine mehrstufige Kampagne über DOOH, OOH, Display Programmatic und Meta Ads. Die Keyvisuals zeigen bewusst keine traurigen Gesichter, sondern fokussieren auf sprechende Münder von Kindern und Jugendlichen, die trotz Lippenbewegungen ungehört bleiben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die nationale Notrufnummer 147 ist rund um die Uhr kostenlos und vertraulich erreichbar. Geschulte Fachpersonen beraten bei Themen wie Gewalt, Mobbing oder Suizidgedanken. Die erste Kampagnenphase trägt die Botschaft «Ohne ihre Spende bleiben Sorgen ungehört».

Entlang der drei Funnel-Stufen verändern sich die Botschaften und gehen detaillierter auf die Schicksale der Betroffenen ein. Alle bewegten und unbewegten Sujets verlinken direkt auf die Spendenseite, wo die vollständigen Geschichten hörbar werden.

Ads&Figures begleitet die Kampagne im Full-Funnel und steuert die digitale Aussteuerung. Die Zielgruppe wird über Meta und Programmatic in markensicheren Umfeldern erreicht. Motive und Platzierungen werden laufend optimiert. (pd/cbe)