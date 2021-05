Gold bei ADC Awards: «Unser Design-Ansatz ist spielerisch»

von Edith Hollenstein

Frau Rubin, herzliche Gratulation Gewinn bei den ADC-Awards! Wo werden Sie den Gold-Würfel platzieren?

Unser Gold-Würfel wird neben den anderen Würfeln platziert, die wir bereits beim ADC gewonnen haben.

Herr Rossel, die ADC-Jury lobte Ihre Arbeit für Filmar als «einen absoluten Hingucker, der die Themen Film und Lateinamerika auf eine international ungesehene und brillante Weise zusammenbringt.» Wie sind Sie vorgegangen, um diese handwerkliche Brillanz zu erreichen?

Zunächst einmal haben wir sehr intensiv recherchiert. In einem zweiten Schritt haben wir viele Tests und Experimente durchgeführt, um ein kühnes, einfaches und effizientes Design zu konzipieren, das auch responsive funktionieren kann.

Was ist das kreative Element dieses Designs? Oder andres gefragt: Können Sie beschreiben, welche Informationen sich in den Sujets verdichten?

Die visuelle Identität basiert auf der Maya-Sprache, einem Mittel zur Übermittlung von Wissen und Informationen. Die Glyphen stellen Hände dar, die sich auf die Handlungen des Kinos beziehen, wie etwa das Framen, Shooting und Recording.

Wie sind Sie zu diesem Auftrag gekommen?

Wir wurden von Vania Aillon, der Direktorin des Filmar-Festivals, kontaktiert. Sie war wegen einem unserer Projekte für das Archipel-Festival auf uns aufmerksam geworden.

Kann das Filmar-Festival aufgrund der Pandemie überhaupt stattfinden?

Ja, das es wird dieses Jahr stattfinden. We keep our fingers crossed!

WePlayDesign versteht sich nicht als Agentur, sondern als «multidisziplinäres Labor». Was das bedeutet?

Unser Design-Ansatz ist spielerisch. Wir sind an Arbeiten interessiert, die das Experimentieren fördern und es ermöglichen, innovative Projekte zu entwickeln, die sich über die gesamte Bandbreite des Designs erstrecken.

Wie geht das?

Wir interessieren uns sehr für den kreativen Prozess und setzen dabei etwa auf Conditional Design, Design-Algorithmus und Generatives Design. Unser Studio navigiert gerne zwischen verschiedenen Disziplinen wie Art Direction, Grafikdesign, Type Design, Fotografie, interaktivem Design und Motion Design.

Sie haben vorhin geschildert, dass sie «spielerisch an Designaufgaben herangehen. Was bringt das?

Der Versuch, Designprobleme durch einen spielerischen Prozess zu lösen, ermöglicht es uns, neue Lösungen zu finden, die oft unerwartet und innovativ sind.

Neben ADC-Gold: Was für andere wichtige Auszeichnungen hat Ihr Studio WePlayDesign bislang erhalten?

Wir haben in den letzten fünf Jahren bereits etwa fünfzig in der Welt des Designs/der Kommunikation anerkannte Auszeichnungen erhalten, wie etwa European Design Awards, ADG Laus (Barcelona), International Design Awards (Los Angeles), Communication Arts (USA) und Applied Arts (Toronto). Unsere Arbeit für Filmart wird dieses Jahr in verschiedenen Biennalen in Ecuador, Russland, Japan, Bolivien, China, Deutschland, Korea und Österreich ausgestellt.

An welchen Experimenten arbeiten Sie derzeit?

Wir befinden uns in der Recherchephase für das nächste Filmar-Festival. Zudem arbeiten wir an einem selbst initiierten Projekt, das Code und Motion Design mischt.

WePlayDesign wurde vor viereinhalb Jahren von Sophie Rubin und Cédric Rossel gegründet. Sie sind Nomaden – arbeiten derzeit in Lausanne und Genf. Die beiden arbeiten je nach Projekt mit anderen Designern, Fotografinnen, Videomachern oder Entwicklerinnen zusammen.