Evoq: Unsichtbare Not lebt unter uns

Unsichtbare Not lebt unter uns

Das Sozialwerk Pfarrer Sieber schenkt Obdachlosen in der Vorweihnachtszeit besondere Aufmerksamkeit und will ihre Unischtbarkeit sichtbar machen – unter anderem mit einer Guerilla-Aktion in den Strassen Zürichs.

Obdachlose sind einsam, schutzlos – und häufig unsichtbar. Die Kampagne fordert die Mitmenschen auf, hinzuschauen. (Bild: zVg.)