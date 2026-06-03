Publiziert am 03.06.2026

Der Ausgangspunkt der Kampagne ist eine alltägliche Erfahrung: Termine, Stau und anstehende Erledigungen bestimmen den Tagesrhythmus. Valaisanne greift dieses Spannungsfeld auf und stellt den Wunsch nach kleinen Ausbrüchen aus der Routine ins Zentrum. Geographisch richtet sich die Kampagne vor allem auf die Deutschschweiz, wo die Marke noch stärker verankert werden soll.

Als zentrales Element dient ein Werbespot, in dem das Schwarznasenschaf die Hauptrolle übernimmt. Der eigentliche Genussmoment bleibt dabei bewusst ausgespart und wird lediglich angedeutet – durch das wiederholte Öffnen einer Valaisanne-Flasche in verschiedenen Situationen. Die Kampagne setzt laut einer Mitteilung konsequent auf Imagination: Die Betrachtenden werden eingeladen, die Geschichte selbst weiterzudenken.

Warum erneut das Schwarznasenschaf? Carole Helfenstein, Brand Director von Valaisanne, erklärt die Wahl des Botschafters: «Das Schwarznasenschaf repräsentiert Werte wie Freiheitsliebe, Eigenständigkeit und Originalität. Schwarznasenschafe sind bekannt dafür, einen ganz eigenen Kopf zu haben. Sie gehen herrlich stur ihren eigenen Weg und brechen hin und wieder auch mal gerne aus der Herde aus. Und Gleiches gilt auch für Valaisanne-Geniesserinnen und -Geniesser.»

Das Tier dient dabei nicht nur als sympathischer Protagonist im Spot, sondern auch als Medium im wörtlichen Sinne: Auf Doppel-OOH-Plakaten bricht das Schaf symbolisch aus dem Format aus – ein gestalterischer Kniff, der die Botschaft des Kampagnenmottos auf die Aussenwerbung überträgt.

Ergänzt wird der Auftritt durch Massnahmen auf Social Media und weiteren Online-Kanälen. (pd/cbe)