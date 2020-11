Wenn vor dem Fenster die Schneeflocken tanzen, wird es in der guten Stube so richtig gemütlich. Passend dazu gibt es in der aktuellen Sammelpromotion «Let it snow!» entsprechende Sammelartikel wie Kuscheldecken und Teetassen im Schneeflocken-Design. Heimlicher Star der Promotion sei aber Nevi, das Schneemonster aus der aktuellen Coop Festtagskommunikation (persoenlich.com berichtete). Dieses führt nicht nur durch die Promotion, sondern ist auch als fröhliche Plüschfigur teil davon, wie es in einer Mitteilung von Coop und Valencia heisst.

Valencia war für die Kommunikation der Promotion – vom Naming bis zur Sammelmarke – verantwortlich. Dabei sei es das erste Mal, dass die Sammelpromotion gestalterisch in die aktuelle Coop-Festtagskommunikation integriert worden sei. Nicht nur Nevi verbindet die beiden Kampagnen, auch der grafische Auftritt wie zum Beispiel der ähnlich gestaltete Schneeflocken-Hintergrund sollen für Wiedererkennung und ein harmonisches Gesamtbild am POS sorgen.

Der Spot von TBWA funktioniere auch als Tag-on zur Aktionswerbung und lasse Nevi als Präsentator der Sammelartikel erscheinen. Teile des Spots finden sich auch in weiteren Bewegtbild-Massnahmen wieder wie DOOH, Display Bannern oder dem animierten Swipe Cube, welche ebenfalls von Valencia erstellt wurden.

Die Promotion «Let it snow!» läuft vom 6. November bis 24. Dezember 2020 bei Coop und verschiedenen Partnerformaten.













Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Sabine Gnand (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (Projektleiterin Marktbearbeitung), Joachim von Allmen (Leiter POS Retail), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media), Rahel Kühne (Leiterin Social Media/Online Campaigning), Lucas Bieler (Projektleiter Social Media/Online Campaigning; verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Chief Creative Officer), Meret Renggli (Beraterin), Lara Babbi (Kommunikationsplanerin) Sebastian Refardt (Senior Texter), Michael Wenk (Art Director), Nadine Gschwend (Art Director), Marc Groth (Art Director) Marco Fritz (Polygraf), Niklas Dunke (Polygraf); verantwortlich bei WirzFraefelPaal Productions: Stefan Fraefel (Executive Producer), Nina Wirth (Producer), Rahel Schneebeli (Production Manager); verantwortlich bei HitMill: Georg Schlunegger (Composition, Songwriting, Producer), Fred Herrmann (Mix, Co-Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Projektleitung); verantwortlich bei TWmedia: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Renner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online); verantwortlich bei Cover Media: Michèle Bühler (Junior Audio Engineer), Angelina Belintani (Stimmencasting), Stefan Sommerhalder (Projektleitung). (pd/eh)