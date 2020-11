von Edith Hollenstein

Heimlicher Star Coop-Weihnachtswerbung 2020 ist Nevi, das Schneemonster mit Jöö-Faktor. Es ist als fröhliche Plüschfigur Teil der Festtagspromotion (persoenlich.com berichtete) und Hauptdarsteller im Spot, der von der ersten Coop-Leadagentur TBWA als wesentliches Element der Coop-Festtags-Imagekampagne umgesetzt wurde.

Die Story: Zwei Kinder lernen auf einer Reise in den Wald das Schneemonster Nevi kennen, das sich sehr einsam und alleine fühlt. Die beiden Geschwister freunden sich mit dem Monster an. Nevi freut sich über eine handgenähte Stoffpuppe, die er von den Kindern bekommt. Er schüttelt sein zotteliges Fell und: Es fängt an zu schneien.

Der zweiteilige Weihnachtsspot von Regisseur Tobi Fueter ist ein Mix aus echten, in der Schweiz gedrehten Szenen und hochwertiger CGI. Dank Mattpainting wurde aus dem sommerlichen Wald eine herbstlich-mystische Kulisse für das Schneemonster. Das Character-Design von Nevi wurde übrigens vom international bekannten Top-Artist Michael Kutsche weiterentwickelt, der sonst für Tim Burton und andere Hollywood-Grössen arbeitet.

Untermalt wird die bewegende Geschichte vom Soundtrack «By your Side», gesungen vom 26-jährigen Argyle Singh. Der Song wurde von HitMill eigens für den Spot komponiert und produziert.

Neben Inseraten, Bannern, DOOH, Instore- und Social Media Aktivitäten gibt es ein spezielles Megaposter in Basel, welches in der in der Nähe des Coop Hauptsitzes dank einer echten Lichterkette mit der Weihnachtsbeleuchtung um die Wette funkelt.











Daneben gibt es weitere Werbemittel:

Display Banner Guetzli

Display Banner

