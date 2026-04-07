Publiziert am 07.04.2026

Ab April sind Plakate und digitale City-Screens im Stadtbild zu sehen, auf denen VBZ-Mitarbeitende – vom Gleisbauer bis zur HR-Fachperson – ihren persönlichen «Züri-Love-Moment» präsentieren. Ergänzt wird die Kampagne durch eine Social-Media-Aktivierung, die Zürcherinnen und Zürcher einlädt, ihre eigenen Stadtmomente sichtbar zu machen. In einer zweiten Phase sollen ein Film sowie Zürcher Kulturschaffende hinzukommen.

«Wer Zürich liebt und am Puls seiner Lieblingsstadt arbeiten möchte, ist bei den VBZ genau richtig. Mit ‹Züri Love› möchten wir zeigen, wie vielfältig die Menschen sind, die täglich dazu beitragen, dass Züri in Bewegung bleibt», wird Tobias Gees, Leiter Recruiting und Employer Branding, in einer Mitteilung zitiert. Und weiter: «Unsere Mitarbeitenden prägen den Zürcher ÖV mit viel Herzblut. Mit der Kampagne möchten wir Menschen ansprechen, die sich mit Zürich verbunden fühlen und Lust haben, die Mobilität in der Stadt mitzugestalten.»

Visuelles Kernelement ist eine Weiterentwicklung des VBZ-Logos zu einem «Züri-Love-Logo». Zur Kampagne erscheinen zudem eigens produzierte Merchandise-Artikel. Täglich nutzen rund 900'000 Menschen den städtischen öffentlichen Verkehr, der von rund 2900 VBZ-Mitarbeitenden aufrechterhalten wird. (pd/cbe)