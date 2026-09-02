Publiziert am 02.09.2026

Seit 2001 positioniert Ruf Lanz die Trams und Busse der VBZ als smarte Alternative zum motorisierten Individualverkehr in der Stadt Zürich, zusammengefasst im Claim «Umsteigen lohnt sich». Nicht mit missionarischem Eifer, sondern mit einem Augenzwinkern.

Elina Fleischmann, Leiterin Newsroom der VBZ, zur langjährigen Zusammenarbeit: «Markus Ruf und sein Team überraschen uns immer wieder mit neuen kreativen Einfällen. Die schönste Auszeichnung für uns ist, dass die VBZ-Plakate von der Bevölkerung regelmässig bestellt werden für den Privatgebrauch.»

persoenlich.com präsentiert einen Querschnitt durch den bisherigen VBZ-Werbejahrgang 2026:





Das Sujet «Viele, viele bunte Linien» zeigt mit einem smarten Vergleich, wie man sich in Zürich den Verkehrsalltag versüsst. Es wurde bereits in Lürzer's Archive Best Advertising Worldwide aufgenommen.



Das Sujet «Tram in Blisterpackung» präsentiert das Tram als wirksames Mittel gegen Verstopfung im Stadtverkehr. Denn eine einzige Tramspur befördert gleich viele Menschen wie fünf Autostrassen.



Das Sujet «Liegestuhl im Flexity-Tramsitzlook» nutzte die sommerliche Hitzewelle, um die VBZ als bequemen Zubringer in alle Zürcher See-, Fluss- und Freibäder zu empfehlen.



Das jüngste Sujet «Chamäleon» bewirbt seit Anfang September die guten VBZ-Verbindungen zum Zürcher Zoo. Der Zoo steht stellvertretend für viele Institutionen, die mit den VBZ ohne Parkplatzsuche erreichbar sind.



Die Sujets erscheinen als Plakate, in allen Fahrzeugen der VBZ, situativ als Anzeigen im Tages-Anzeiger und natürlich in den sozialen Kanälen der VBZ. (pd/ma)