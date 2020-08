Nach Diskussionen in der Öffentlichkeit hat Adrianos Schwester-Café-Bar am Kornhausplatz in Bern hat einen neuen Namen erhalten: Versa wurde in den letzten Wochen entwickelt und dazu wurde ein komplettes Branding erarbeitet, welches dem Namen Ausdruck verleihen soll. Der Name wurde im Team der Café-Bar entwickelt und sei ein Fantasieprodukt, wie es in einer Mitteilung heisst. Er stamme aus dem Italienischen «versatile» und steht für die Vielseitigkeit des Gastroangebots aber ebenso, oder vice versa, für die Philosohie der Diversität hinter, wie vor der Bar. Ebenfalls trifft man im Italienischen auf das Wort «versare» welches «einschenken» bedeutet.

Für das Redesign zeigt sich Hella Studio, die Kreativagentur aus Burgdorf, verantwortlich. Das Kreativteam habe «einen modernen und starken Auftritt kreiert, welcher sich durch das authentische Bildkonzept abhebt». Die Bilder wurden von Joëlle Lehmann, Mitinhaberin der Agentur, geschossen. Mit dem Redesign hat Hella Studio auch alle dazugehörenden Kommunikationsmassnahmen umgesetzt wie die Beschriftungen, Menukarten, die Website und weitere Gadgets.

Verantwortlich bei Adriano‘s B&C und VERSA Kaffee & Wermut: Evelyn Schneider, Ladina Ebneter; verantwortlich bei Hella Studio: Joëlle Lehmann und Kasper Kobel (Konzept, Gestaltung und Fotografie); Nora Grunder und Daniel Lerch (Beratung); Text: Inyourface, Laura Marti und Maria van Harskamp; technische Umsetzung: Stefan Bühler. (pd/eh)