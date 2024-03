Family lanciert zusammen mit Beobachter erneut auffallende Key-Visuals für die im November 2023 erfolgreich angelaufene «Erfahren, was bewegt»-Kampagne. Auf den Sujets sind vier neue Sticker zu sehen, die sich den Themen Klima, Haushaltsbudget, alltägliche Ärgernisse sowie Altersvorsorge annehmen. Im Zusammenspiel mit den dazugehörigen Artikeln auf der Landingpage soll erneut bewiesen werden, dass der Beobachter weiss, was die Schweiz bewegt, heisst es in der Mitteilung der Agentur.

Die zweite Welle der Kampagne ist ab sofort in der ganzen Deutschschweiz zu sehen. Sie umfasst nebst klassischen Werbemitteln wie Plakat und Inserat auch verschiedene digitale Umsetzungen.

Verantwortlich bei Beobachter: Danijela Erni (Leiterin Marketing), Petra Troxler (Digital Marketing & Product Manager), Ilaria Menna (Brand- and Performance Manager), Oliver Fuchs (Projektleiter Mitgliederkommunikation) verantwortlich bei Family: Claudio Catrambone, Jan Walser, Severin Binkert, Anina Trachsler. (pd/wid)