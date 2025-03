Publiziert am 04.03.2025

Die neuen Plakatmotive, welche die Agentur Mona und Mateo realisiert hat, präsentieren den Dorfladen als Teil des täglichen Lebens. Die Szenen zeigen verschiedene Situationen wie Begegnungen nach dem Einkauf, Kinder auf dem Schulweg oder eine Person auf einer Schaukel. Der Slogan «Hier sind wir» erscheint in gelber Schrift auf blauem Hintergrund.







«Mit den neuen Motiven konnten wir die bestehende Kampagne weiterentwickeln. Die Sujets vermitteln die Verbindung zwischen Volg und dem Dorfleben», erläutert Tamara Scheibli, Leiterin Kommunikation und Werbung bei Volg, in einer Medienmitteilung.



Die Kampagne ist seit Februar 2025 in der Deutsch- und Westschweiz zu sehen. Sie umfasst Plakate, Inserate, Display-Anzeigen und verschiedene Werbemittel am Point of Sale. (pd/nil)