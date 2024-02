Volg ist mit rund 600 Läden in der Deutsch- und Westschweiz ganz nahe bei seinen Kundinnen und Kunden, schreibt dei Agentur Mona und Mateo in einer Medienmitteilung zur neuen Kampagne. Neben dem praktischen Nutzen dienten die Dorfläden auch als Treffpunkt, wo man sich hinter und vor der Kasse kennt und schätzt. Mit einem Einkauf im Volg verbinde man ein vielseitiges Sortiment des täglichen Bedarfs sowie das wunderbare Gefühl des Zuhauseseins, schreibt die Agentur weiter. Diese doppelte Relevanz der Marke im Dorfalltag hat Mona und Mateo mit ihrer neuen Imagekampagne aufgegriffen und aufgeladen.





















Die Kampagne «Hier sind wir» verortet Volg als festen Bestandteil im täglichen Leben auf dem Land. Das Motto formuliert sowohl die Zugehörigkeit der Marke zum Dorf als auch den Stolz der Bewohnerinnen und Bewohner, ein Teil ihres Dorfes zu sein.

Plakate und TV-Spot



Den Startpunkt der neuen Kampagne markieren sechs Plakat-Motive sowie ein TV-Spot. Die Sujets greifen Situationen auf, die stellvertretend für den Alltag im Dorf stehen. Von der Schulreise über den Büezer-Zmorge bis hin zum Abhängen mit Freundinnen beim Bänkli zeigen uns die Plakate spektakulär Gewohntes.



Für die Platzierung des Mottos wurde die «Ladenfläche» geschaffen. Das blaue Gestaltungselement steht in der Mitte des Geschehens, wie der Volg im Dorf. «So vermitteln Bild und Text eine einfache, ehrliche und hoch plakative Botschaft, die auch beim Vorbeifahren auf der Landstrasse noch verständlich ist», schreibt die Agentur. Volg ist da, wo sich Menschen im Dorf zu Hause fühlen.









Der TV-Spot bedient sich der gleichen Einfachheit der Plakate, wählt aber das Stilmittel der Dramatisierung. Er zeigt, wie unbeschwert schön es sich anfühlt, zu Hause zu sein – im Dorf, das man mag und bei der Familie, die man liebt.



Zu den Plakaten und dem TV-Spot sorgt die Kampagne auch mit Headlines im Duktus von «Hier sind wir» in und um die Läden für viel Aufmerksamkeit und Identifikation mit Volg.

«Markenwerte auf frische Art neu erzählt»



Die Kreativagentur Mona und Mateo betreut seit dem Pitchgewinn im Frühjahr 2023 den Werbeetat der Volg-Kommunikation. «In Zusammenarbeit mit Mona und Mateo entsteht Werbung, die auf die bewährten Markenwerte von Volg einzahlt, sie aber auf frische Art neu erzählt und stärkt. Dabei gefällt mir besonders die Reduktion der Botschaften auf die absolute Essenz», wird Tamara Scheibli, Leiterin Kommunikation und Werbung bei Volg, in der Medienmitteilung zitiert.



Die Kampagne ist seit Februar 2024 in der gesamten Deutsch- und Westschweiz zu sehen. Eingesetzt werden Plakate, Inserate, TVC, Banner, Social Media-Ads und diverse Werbemittel am PoS.



Verantwortlich bei Volg: Tamara Scheibli (Leiterin Kommunikation/Werbung), Luana Covre (Fachspezialistinnen Kommunikation/Werbung), Fabienne Gander (Fachspezialistinnen Kommunikation/Werbung). Verantwortlich für Konzept und Umsetzung bei Mona und Mateo: Meret Lauener, Joëlle Frutiger, Hannah Mey, Boris Stoll, Nicola Peter, Tabea Ott, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. Fotografie: Simon Habegger. Fotoproduktion Tasty Pictures: Pascal Duschletta, Lea Fee. Regie: Meeto. DoP: Jacob Møller. Filmproduktion Pumpkin Film: Sonja Brand, Claudia Brand, Amber Moog. (pd/nil)