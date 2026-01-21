FH Graubünden: Vom Hörsaal direkt in die Kundenberatung

Publiziert am 21.01.2026

Im Major Communications Management übernehmen die Studierenden echte Projektverantwortung inklusive eigenständiger Kundenberatung und Budgetverwaltung. Für die Graubündner Kantonalbank (GKB) konzipierten sie im ersten Semester Ideen, um die Bank bei der Generation Z (15 bis 20 Jahre) als Arbeitgeberin und Finanzpartnerin zu verankern. «Die Studierenden haben uns überrascht. Ihre Ideen, Konzepte und Prototypen waren das Ergebnis einer systematischen und zugleich kreativen Herangehensweise», so Jann Andrea Roffler, Leiter Marketing und Kommunikation der GKB.



Für Surselva Tourismus entwickelte eine Studierendenagentur die ironische Winterkampagne «Komm nicht in die Surselva, …», die sich an die Zielgruppe 45+ richtet. Seit Anfang Januar laufen Plakate in Zürich, St. Gallen und Chur sowie Social-Media-Videos mit einem «Alpöhi». Karsten Friedrich, Marketingleiter Surselva Tourismus, sagt: «Die Zusammenarbeit war für uns wie ein kreativer Frischluftschub. Sie haben wie eine eingespielte Agentur gearbeitet.»



Eine zweite Studierendenagentur konzipierte eine Mitmachaktion mit Postkarten an den ehemaligen Spitzenskifahrer Carlo Janka, bei der Gäste persönliche Surselva-Momente einsenden. Ausgewählte Motive werden ab Sommer 2026 als Plakatkampagne ausgespielt. Surselva trägt das Label Swisstainable und strebt die TourCert-Zertifizierung an, wie es heisst.



Für die Klibühni Chur entstand ein Instagram-Reels-Konzept mit Alltagsdramen und dem Claim «Theater gibt’s überall – aber lieber in der Klibühni». Als ein Schauspieler absagte, sprang Geschäftsführer Jann Clavadetscher ein. Ein weiteres Studierendenteam erarbeitete parallel ein Social-Media-Handbuch mit Reels zur neu anlaufenden Produktion «Après Ski». Geschäftsführer Jann Clavadetscher sagt: «Die Studierenden haben unsere Theaterwelt mit Gen-Z-Augen neu erzählt und pragmatische Lösungen entwickelt, die zu begrenzten Ressourcen und hohen Ansprüchen passen.»



Die Studierenden werden von Dozent Bruno Schatz sowie von den Kommunikationsprofis Robin Mark, Co-CEO von Rob Nicolas, und Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications, begleitet. Der Major ist Teil des Joint-Degree-Studiums, das die FH Graubünden gemeinsam mit der Berner Fachhochschule BFH anbietet. (pd/cbe)