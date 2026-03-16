Publiziert am 16.03.2026

Die Titlis Bergbahnen starten eine internationale Kommunikationskampagne rund um die Eröffnung des Titlis Tower. Das Bauwerk auf dem Gipfel des Titlis (3'020 m ü. M.) wird am 28. und 29. Mai 2026 offiziell eingeweiht. Den Auftakt der Kampagne bildet ein Teaser-Trailer, der den Turm erstmals international inszeniert. Verantwortlich dafür ist die Agentur Standing Ovation, wie die Bergbahnen in einer Medienmitteilung schreiben.

Die Leitbotschaft «Are you ready for the awakening?» zieht sich als roter Faden durch die mehrstufige Kampagne. Diese gliedert sich in drei Phasen: Zunächst steht das symbolische Erwachen des Turms im Vordergrund, bevor der Titlis als internationaler Begegnungsort in den Fokus rückt. Den Abschluss bildet die Eröffnungskommunikation im Mai 2026. Der Teaser-Trailer wird über digitale Kanäle, Social Media und Online-Video-Plattformen international ausgespielt und verweist auf eine eigens eingerichtete Kampagnen-Landingpage.

Der Titlis Tower geht auf einen Richtstrahlturm der damaligen PTT aus den 1980er-Jahren zurück, der über Jahrzehnte technischen Zwecken diente. Nun wird das Bauwerk erstmals für Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht. Entworfen wurde der Turm vom renommierten Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron im Rahmen des übergeordneten «Projekt Titlis», mit dem die Destination architektonisch und touristisch weiterentwickelt wird.

«Der Titlis Tower steht für den Pioniergeist unseres Unternehmens. Mit diesem Bauwerk verbinden wir Technikgeschichte, Architektur und ein neues Gipfelerlebnis für unsere Gäste», wird André Sidler, Head of Marketing & Sales der Titlis Bergbahnen, in der Mitteilung zitiert.

Den Teaser-Film realisierte der Schweizer Filmemacher Elmar Bossard; die Sprecherstimme stammt vom international tätigen Voice Artist Michael Morris. Die kreative Leitidee und Kampagnenstoryline entstanden in Zusammenarbeit mit der Agentur Standing Ovation. (pd/nil)