Jung von Matt/Limmat: Vom Sofa auf den Jogging-Trail

Die Schweizer Krankenversicherung Helsana begleitet ihre Kundinnen und Kunden mit den drei Apps Helsana+, Helsana-Trails und Helsana-Coach durch den Alltag. Laut Mitteilung geht es dabei um Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit. Um die Apps zu bewerben, wurden diese Gesundheitsfaktoren in mehrstufigen Ads umgesetzt und eine Story über Mehrfachkontakte und entlang der Customer Journey erzählt, schreibt Jung von Matt/Limmat in einer Mitteilung.



Die Apps sollen die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, den Ausreden ein Ende zu setzen, sie für gesundes Verhalten zu belohnen und ihnen dabei helfen, ihre persönlichen Gesundheitsziele zu erreichen. Diese guten Gründe für mehr Sport, gesündere Ernährung und mehr Achtsamkeit im Alltag setzt Jung von Matt/Limmat in Social Ads, Display Ads, dynamischen Microsites, Teaser-Filmen und Printmassnahmen um, heisst es weiter.

In der Digital-first-Kampagne setzen Jung von Matt/Limmat und Helsana auf mehrstufiges und komprimiertes Storytelling. In den Online-Spots werden Geschichten pointiert in fünf Sekunden erzählt. (pd/wid)