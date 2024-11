Bagels of Berkeley: Vom Spielzeugherd an den Profi-Grill

Publiziert am 20.11.2024

Der Zürcher Gastroverband hat mit «Roast & Host» ein neues Ausbildungsmodell eingeführt, das Lehrlinge in mehreren Gastronomiebetrieben gleichzeitig ausbildet. Die ersten Auszubildenden starteten im Sommer 2024.

Die Social-Media-Agentur Bagels of Berkeley (Publicis Groupe) entwickelte für das Projekt eine Kampagne auf Instagram und TikTok. In vier Videos werden aktuelle Lehrlinge gezeigt, die ihren Weg von der Spielzeugküche in echte Restaurantküchen nachzeichnen.

Zusätzlich wurden die Food-Influencer @Thispronto und @Noahbachofen eingebunden, die über ihre eigenen Kochkarrieren berichteten und das neue Ausbildungskonzept vorstellten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne erreichte ohne Werbebudget laut Angaben der Agentur über 140'000 Views auf Instagram und über 100'000 Views auf TikTok.

Das Projekt soll die klassische Gastroausbildung attraktiver machen, nachdem die traditionelle Koch- und Servicelehre an Popularität verloren hat. Der Bewerbungsprozess für 2025 läuft bereits. (pd/cbe)