EDiii: Vom Sprachlos-Sein zum Sprechen

Publiziert am 02.06.2026

Gestalterisch setzen die Videos auf Nahaufnahmen und Alltagsgeräusche wie klingelnde Telefone oder Tastaturtippen, um das Gefühl sprachlicher Überforderung darzustellen. Im weiteren Verlauf schildern reale Personen ihre Erfahrungen mit dem Deutschlernen mithilfe von ECAP. ECAP engagiert sich seit 55 Jahren für Bildung und Integration von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz.

EDiii verantwortete laut Mitteilung neben der Konzeption die gesamte kreative und operative Umsetzung – von Storytelling und Skriptentwicklung über Produktion und Postproduktion bis zum Kampagnenmanagement und der Ausspielung auf Social Media. (pd/cbe)