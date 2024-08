PAM Advertising: Vom Urknall bis zum Anzeigenhauptmeister

Publiziert am 27.08.2024

In der Personenunterführung am Bahnhof Zürich-Hardbrücke dokumentiert ein Megaposter mit einem Zeitstrahl diverse Versicherungsbezüge aus der Vergangenheit, Gegenwart und mit einem Zukunftsausblick. So machen das geklaute Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, das überfahrene Einhorn sowie Ausserirdische mit Unwetterproblemen und weitere Schadensbezüge auf Smile aufmerksam.

Auf Plakaten, digitalen Aussenscreens und Social Ads kommunizieren verschiedene Sujets das Versicherungsangebot schweizweit, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies geschieht unter anderem mit gesellschaftlichen Kontextbezügen, die immer wieder mal Thema sind wie der selbsternannte Anzeigenhauptmeister, der gerne Parksünder büsst. An jenem Sujet echauffierte sich die Velolobby, was wiederum für eine Schlagzeile auf Blick.ch sorgte. (pd/cbe)