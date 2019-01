Contexta: Vom Zug auf Scooter, Auto oder Velo umsteigen

Die SBB will sich als Mobiltätsdienstleister, welche die Menschen auch abseits der Schiene weiter bringt, positionieren. In der neuen Kampagne wird das Tür-zu-Tür-Reisen mit Services wie Carsharing, die P+Rail Ticket-App oder die Miete von Elektro-Scootern in den Mittelpunkt gerückt. Entwickelt wurde die Kampagne von der Berner Kommunikationsagentur Contexta und der SBB, wie es in einer Mitteilung heisst.



In wenigen Sekunden schaffe es die Kampagne, nahe am Leben das gesamte Leistungsangebot der kombinierten Mobilität und dessen Vorteile auf unterhaltsame Weise zu vermitteln, schreibt Contexta. Filmliebhaber würden darin den Touch von Snatch bzw. den Famous last words erkennen. «Die Kampage zeigt, dass wir unseren Kundinnnen und Kunden zusammen mit unseren Partnern Mobiltiätslösungen über die Schiene hinaus anbieten wollen», wird Reto Meissner, Leiter Marketing-Kommunikation der SBB, zitiert.

Die crossmediale Kampagne startete am 21. Februar 2019 und umfasst neben TV-Spots und Social Videos auch Plakate, E-Boards und Inserate.

Verantwortlich bei der SBB: Reto Meissner (Leiter Marketing-Kommunikation), Dominique Eggel und Astrid Stroemnes (Kommunikationsmanagerinnen), Sandra Graf (Media), Thomas Schmid (Kampagnen-Manager), Urs Plattner (Produktion); verantwortliche Agentur: Contexta AG; Produktion: stories AG; Regie: Michael Fueter; Kamera/Foto: Pascal Walder; Sound/Musik: Blut, Timo Blunck, Michael Robb, Robert Hosp; Animation: Elias Burkhalter; Bildbearbeitung: Süsstrunk & Jericke. (pd/wid)