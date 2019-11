Rain2: Vom Zweitbesten zur Nummer Eins

Die Residenz Küsnacht der Bethesda Alterszentren erhielt in einer Studie der Firma Helvetic Care, veröffentlicht in «Homes», den zweiten Platz in der Kategorie «Beste Infrastruktur, schönste Zimmer und beste Lage». Die Macher von Brain2 reagierten und kreierten eine Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Residenz lädt dazu ein, sich selbst ein Bild zu machen, wie man Nummer Eins werde. Die Kampagne ist regional ab sofort auf Plakaten und in der Presse zu sehen.





Verantwortlich bei Brain2: Oliver Kindhauser; verantwortlich bei Bethesda Alterszentren: Sascha Gisin. (pd/lol)