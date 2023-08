Jung von Matt Limmat: Von Chipsexperten zu Snackexperten

Zweifel steht nicht nur für die besten Chips, sondern auch für unzählige andere unwiderstehliche Snacks. Diese Botschaft soll die aktuelle Imagekampagne von Jung von Matt Limmat verbreiten. Ob aus Kartoffeln oder Hülsenfrüchten, vegan oder nicht frittiert – unter den Zweifel-Snacks habe es für jeden und jede etwas dabei, heisst es in der Mitteilung der Agentur.

«Bei Zweifel spüren wir laufend Foodtrends auf und kennen die neusten Bedürfnisse von Konsumentinnen und Konsumenten. Deshalb entwickeln wir immer wieder neue Snacks», wird Philip Honegger, Leiter Marketing und Kommunikation, bei Zweifel zitiert. Das jüngste Produkt seien die neuen Vaya Waffeln, die zu jeder Tageszeit passen. Auf diesen Trend der sich verlagernden Konsumgewohnheiten ziele die aktuelle Kampagne auf humorvolle Weise ab.

Kernstück der Kampagne bilden drei TVCs, die vor Ort bei Zweifel mit Schauspielerinnen und Schauspielern, aber auch mit Mitarbeitenden gedreht wurden. Sie alle treten als die bekannten Snackexpertinnen und -experten in den kultigen orangen Overalls auf und kümmern sich dieses Mal nicht nur um die Produktion, sondern eigenhändig auch um das Marketing und die Entwicklung der Snacks. Selbstironisch zeigen sie, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist und Zweifel-Snacks zu jeder Gelegenheit passen. Dabei soll klar werden: Die Snacks sind so schmackhaft, dass sie alle ab dem ersten Biss überzeugen.

Die in den TVCs ersichtlichen Vaya und Joy Snacks überzeugen durch ausgewogene und leckere Inhaltsstoffe. Denn sie sind vegan, fettreduziert und reich an Ballaststoffen. Ganz neu in der Snackfamilie auch mit dabei: die Vaya Waffeln aus Kichererbsen in den Geschmacksrichtungen «Bean» und «Beetroot». Die an Ballaststoffen reichen Waffeln bieten bewussten Snackerinnen und Snackern eine ausgewogene Option.

Die aktuelle Imagekampagne soll zeigen, dass Zweifel nicht nur die Chips-, sondern generell die Snack-Expertinnen und -Experten der Schweiz sind. Zu sehen sind die drei TVCs in drei Sprachen seit dem 21. August in der ganzen Schweiz.