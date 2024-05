Publiziert am 06.05.2024

Rivella lancierte im März 2024 das neue Rivella Gelb (persoenlich.com berichtete). WebStages setzte dazu eine nationale Kampagne mit 14 Influencerinnen und Influencern auf Instagram und TikTok um. Mit dabei sind schweizweit bekannte Figuren wie flavioleu, wakeaway_, danihutti, behatceran und therealscherz.

Veganes Rivella in junger Zielgruppe verankern

Die Kampagne fand von April bis anfangs Mai in der Deutsch- und Westschweiz statt. Für die nationale Kampagne habe man einige der erfolgreichsten Content Creator im Schweizer Markt zur Hochsaison des hart umkämpften Getränkemarktes gewinnen können, schreibt Webstages in einer Medienmitteilung. Ziel der Kampagne sei es, das vegane Rivella Gelb nachhaltig in der jungen Zielgruppe zu verankern.

So zeigte etwa die Food-Influencerin streusel.ch ihrer Community, dass das neue Rivella Gelb, nicht nur zum Trinken schmeckt, sondern sich auch zum Backen von leckeren Rivella Gelb Muffins eignet.

Uni Zürich als Rivella-Gelb-Flasche

Hoi.manuel dagegen nutzte seine Reichweite dazu einen humoristischen Einblick in eine Kooperation zu geben. In einem zweiten Beitrag verwandelte er die Universität Zürich in riesige Rivella Gelb Flaschen. Dies macht er mit VFX (Visuellen Effekten), welche aktuell auf Instagram und TikTok im Trend liegen.

Evagaudenz, selbständige Social Media Managerin aus Zürich, zeigte im VLOG-Style wie eine Kooperation hinter den Kulissen abläuft, und gab bei dieser Gelegenheit ihrem kanadischer Freund das Rivella Gelb zum Probieren.

«Bei der Influencerauswahl war uns wichtig, dass wir auch Creators gewinnen konnten, die direkt von einer Laktoseintoleranz oder Sensitivität betroffen sind und damit auch diesen Aspekt des neuen Rivella Gelbs glaubwürdig vermitteln konnten», wird Tanja Herrmann, Gründerin von WebStages, in einer Medienmitteilung zitiert. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit den Schweizer Creators habe man gewusst, auf wen wir dafür zugehen können, so Herrmann weiter.

Für die Kampagne erschienen insgesamt fünfzehn Beiträge. Die 14 Influencerinnen und Influencer konnten mit ihrem Content bisher über 427’000 Personen erreichen. Die Kampagne läuft noch bis zum 12. Mai

2024.