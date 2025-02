Hofmarschall: Von der Agglo für die Stadt

Publiziert am 25.02.2025

Die Agentur Hofmarschall mit Sitz in Zürich und Luzern hat Plakate mit prägnanten Headlines und saftigen Bildern umgesetzt. Über zwei Wochen wurden rund 200 Plakatstellen in der Stadt Luzern bespielt, heisst es in einer Mitteilung.

Mit der von Hofmarschall entwickelten Kampagne zeigt das Ace Cafe, dass es eine Alternative zu städtischen Trends wie Buddha Bowls und Avocado-Toasts bietet. Das verdeutlichen Sujets, auf denen in Ribs oder Breakfast Burger gebissen wird, begleitet von Headlines wie: «Die kleckersten Ribs der Schweiz» oder «Wo man Eier zwischen Brötchen klemmt».

Das Ace werde oft auf Petrolheads und Menschen mit Benzin im Blut reduziert, so die Agentur. Mit der Kampagne wird mit diesem Klischee gebrochen: Das Ace ist ein Ort für alle – von Stadt bis Land. Für die Kampagne wurden ausschliesslich Menschen aus dem Umfeld des Ace fotografiert – von Mitarbeitenden bis zu Gästen. (pd/spo)