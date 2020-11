Leading Swiss Agencies: Von der jüngsten Agentur der Schweiz

Im kommenden Jahr ist Nachwuchsförderung das Fokusthema von Leading Swiss Agencies (LSA). Der offizielle Start findet hierfür im neuen «Look Book» statt. Nebst dem gewohnten Überblick zum aktuellen Schaffen etablierter Agenturen wird mit einer von U30-Junioren gestalteten fiktiven Agentur ein Blick in die Zukunft gewährt, wie es in einer Mitteilung des Verbands der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz heisst.

Wie sieht die Agentur der Zukunft aus Sicht des Nachwuchses aus? Diese Frage hat LSA den Lernenden von Serviceplan Suisse gestellt und sie darum gebeten, eine Vision davon zu entwickeln. Das Resultat ist nun im neuen «Look Book» als interaktive Titelstory zu entdecken. In Form von «Utopia» – einem Gedankenspiel über eine fiktive Agentur der Zukunft, das gleichzeitig auch ein Reality-Check für die heutige Kommunikationsbranche ist.

Anlass dafür ist eine Studie, die der LSA in Auftrag gegeben hat und die sich mit den Themen «Nachwuchsförderung» und «Talentförderung» auseinandersetzt. In dieser wurden Lernende und U-30-Juniors aus LSA-Agenturen unter anderem zu folgenden Punkten befragt: Welches Bild haben Sie von der Branche? Welche Zukunftsperspektiven sehen Sie in Ihrem Beruf? Wie sieht Ihre ideale Arbeitswelt aus?

Im neuen «LSA Look Book», das in Zusammenarbeit mit dem persönlich-Verlag entstanden ist, geben die Nachwuchstalente von Serviceplan auf spielerische Weise konkrete Einblicke in ihre Perspektive der Zukunft. Passend dazu nicht nur in Printformat, sondern auch mit angegliederten digitalen Erweiterungen. Mittels Smartphone können die Visionen so auch zum Leben erweckt werden. Weitere Einblicke gewährt zudem eine Website, auf welcher sich auch der LSA-Vorstand mit «Utopia» austauscht und sich mit dem Nachwuchs über die Zukunft der Branche unterhält. (pd/cbe)