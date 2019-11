Filme von Draussen: Von der Leidenschaft für den Bergsport

Das vielleicht wichtigste Alleinstellungsmerkmal von Bächli Bergsport sei die kompetente Beratung in den Filialen. Und Kompetenz heisst im Alpinismus vor allem eins: Der Kundenberater muss Erfahrung haben und idealerweise selbst regelmässig in den Bergen unterwegs sein – eine Konstellation, in der berufliche Tätigkeit und private Leidenschaft miteinander verschmelzen. Die Zürcher Bewegtbildagentur Filme von Draussen hat auf dieser Basis eine Kampagne rund um den Claim «Wir leben Bergsport» entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lebendig gemacht wird die Idee in einer Reihe von Videos und Spots, die zum einen online eingesetzt werden, jedoch auch als Kinospot und E-Board geschaltet werden.

Dekliniert wird der Kampagnengedanke auch in die Print-Medien, zum Beispiel in Inserate und Poster. Bei all diesen Massnahmen war Filme von Draussen nicht nur für die Videoproduktion, sondern auch für Photographie, Text und Konzept verantwortlich.

Ungewöhnlich dabei sei die Zielgruppenstrategie: Anders als bislang werden die Zielgruppen nicht nach Sportarten (zum Beispiel Schneeschuhgänger oder Skibergsteiger) gegliedert, sondern auf Basis der zugrunde liegenden Motivationen, heisst es weiter. So werden die Video-Ads zum einen an Menschen ausgespielt, die im Bergsport vor allem Abenteuer und Stimulanz suchen, zum anderen an Menschen, für die Genuss und Balance im Vordergrund stehen.

Verantwortlich bei Bächli Bergsport: Jan Maurer (Marketingleiter), Gernot Böttinger (Digitales Marketing), Tristan Brunner (Social Media); verantwortlich bei Filme von Draussen: Tom Malecha (Kreativdirektion, Photographie, Text), Damien Hauser, Kevin Feuz, Halil Kesselring (Kamera). (pd/cbe)