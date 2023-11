Geyst inszeniert gemeinsam mit der Filmgerberei die alljährliche Alltagsflucht aus der grauen Winterzeit im Unterland. Via Kopfkino wird von sonnigen Winterferien geträumt, um die Nähe zum Bündner Bergtal, getreu dem Markenclaim «So nah an einer anderen Welt» zu dramatisieren, heisst es in der Mitteilung.

Winterferien im Val Surses sollen als entspannter Rückzugsort während der grauen Jahreszeit im Unterland beworben werden. «Träumen Sie nicht nur von den Winterferien», denn Sie sind bereits «So nah an einer anderen Welt», lauten die Botschaften. Die vergleichsweise kurze Distanz zum Bündner Bergtal, sowie das umfassende Angebot laden dazu ein, ihre Träume wahr werden zu lassen.

Winterferien im Kopfkino

Wer verliert sich nicht manchmal in Gedanken an sonnige Wintertage auf der Piste während der Arbeit im Büro, auf Geschäftsreisen oder beim Pendeln. Diesen Moment überspitzen die drei zentralen Spots der Kampagne indem die Protagonistinnen und Protagonisten in einer Alltagssituation mit deplatzierten Wintersport-Gegenständen hantieren. Der kurzen Irritation für die Betrachter, folgen bildstarke Sequenzen aus dem Winteridyll des Val Surses, welche dazu inspirieren die Sehnsucht in die Tat umzusetzen.





Geyst hat die Spots zusammen mit der Produktionfirma Filmgerberei umgesetzt. Für die digitalen Kampagne holte man die Agentur Capture Media ins Boot.

Auftraggeber: TSBA/Val Surses, Tanja Amacher, Luana Tscharner; Konzept und Gestaltung: Geyst AG, Sebastian Durband, Marina Hafner, Reto Odermatt, Johannes Just; Produktion: Filmgerberei GmbH, Marike Loehr, Silvio Gerber, Alun Meyerhans, Lea Filadoro; Media: Capture Media AG, Sandro Albin, Leona Zerr, Diego Unternährer. (pd/wid)