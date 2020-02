Nachdem Komet den YB-Männern mit ihrer prophetischen «YBelieve»-Kampagne bereits den Glauben an den Meistertitel eingehaucht hat, will die Berner Werbeagentur nun auch die YB-Frauen zu neuen Höhen führen – zumindest was die Werbung fürs Frauenfussball-Sponsoring betrifft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Denn während die deutsche Commerzbank den Frauenfussballerinnen bereits attestierte, Rossschwänze anstelle von Eiern zu haben, gibt es hierzulande bisher nichts Vergleichbares. Nun aber hat die Berner Agentur eine gendergerechte Kampagne entwickelt, die den bis heute selbstverständlichen Anspruch, dass der Fussball (auch grammatikalisch) maskulin ist, grundsätzlich in Frage stellt. Und zwar auf dermassen irritierende Weise, dass man einfach hinschauen muss – erst recht, wenn die Kampagnenbotschaft an eher ungewöhnlichen Orten wie der aareseitigen Fassade von Komet nach aussen getragen wird.

Kurzum: Es sei «eine in ihrer Grundhaltung ebenso sympathische wie zukunftsweisende Kampagne, die sich – nicht ganz uneigennützig – auch bestens zu PR-Zwecken in eigener Sache nutzen lässt».

Verantwortlich bei YB-Frauen: Andres Meier (Geschäftsführer); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Text/Konzept), Claudio Parente (AD), Andrea Zaugg (Grafik), Cédric Egli (DTP), Corinne Hert (Leiterin Beratung); Filmproduktion: Allmen Films, Simon von Allmen (Regie/Kamera), Bluebox Tonstudios, Burgdorf. (pd/cbe)