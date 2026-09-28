World Wide Werbung: Von erfrischend echt bis nervenkitzelnd

Erfrischend echt statt makellos

Fast nackte Körper als Werbeträger: Davon gibt es einige Beispiele. Dieser Spot für eine Sonnencreme speziell für Männer fällt auf. Darin bewegt ein 90-Jähriger, nackt bis auf eine kurze Hose, seinen Hintern energisch. Die Marke Pasty Man hat die Kampagne In-House umgesetzt.

Marika Magnuszewska, Senior Art Director bei Leo Zürich: «In den letzten zwei Wochen haben wir alle von der Novig Sports Trading App gehört. Oder doch eher vom Sydney-Sweeney-Spot? Ihr wisst schon, welcher gemeint ist. Ein paar Sportutensilien, irgendwo im Hintergrund eine Trading-App und ansonsten wenig, das hängen bleibt. Sex sells eben immer noch. Genau deshalb hat der Spot von Pasty Man meine Aufmerksamkeit verdient. Statt eines weiteren makellos inszenierten Körpers zeigt er etwas erfrischend Echtes: einen leicht frechen, twerkenden Hintern eines 90-Jährigen. Und im Gegensatz zum Novig-Spot, der sein eigenes Produkt fast vergessen lässt, nutzt Pasty Man diese Absurdität, um eine starke Produktbotschaft zu vermitteln: den vielleicht überzeugendsten Beweis dafür, weshalb Männer täglich Sonnenschutz brauchen.»

Echte physische Verrücktheit

Eine riesige Kugel aus Haaren rollt durch die Strassen von New York. Sie symbolisiert die 400 Millionen Haare, die die Einwohner jeden Tag verlieren. In Handyvideos wundern sich Passanten, was das soll. Was an «Fake-Out-of-Home» erinnert, wurde analog umgesetzt. Die Haarkugel «Tumblehair» rollte an verschiedenen Orten durch Manhattan Die Idee für die Marke K18 Hair stammt von der Agentur Uncommon New York.

«Wieder einmal zeigt uns Uncommon, weshalb wir als Kreative ungewöhnliche und leicht absurde Ideen niemals vorschnell verwerfen sollten. Eine drei Meter grosse Kugel aus echtem Menschenhaar durch Manhattan rollen zu lassen, beweist, dass echte, physische Verrücktheit oft deutlich mehr Aufmerksamkeit erzeugt als der endlose Strom an CGI- und KI-Content», findet die Senior Art Director. «Es ist eine schöne Erinnerung daran, dass wir weiterhin Ideen pitchen sollten, bei denen wir uns zuerst fragen: ‹Ist das vielleicht etwas zu verrückt?› Denn genau dann entstehen oft die spannendsten Arbeiten.»

Präzise visuelle Choreographie

Ein Mann versucht, sein mit lila Farbe bespritztes Auto zu waschen. Was ist wohl passiert? Der Spot zeigt den Lauf der Dinge rückwärts in Zeitlupe in stilisierten Aufnahmen. Der Film endet nervenkitzelnd kurz vor der Farbexplosion. Produziert wurde der Film für Carhartt WIP von Omar Films. Regie hat Alex Acy geführt.

«Die hyperrealistische Regie von Alex Acy verwandelt alltägliches Chaos mühelos in eine präzise visuelle Choreografie», bemerkt Magnuszewska. «Durch das Zusammenspiel von gestochen scharfen Zeitlupenaufnahmen und beschleunigten Momenten inszeniert der Film robuste Workwear als eine Art Rüstung für die ungeplanten Situationen des Lebens. Das Ergebnis ist nicht nur eine starke Produktinszenierung, sondern vor allem ein Spot, den man einfach gerne schaut.»

In der Rubrik «World Wide Werbung» präsentiert persoenlich.com in Zusammenarbeit mit der Publicis Groupe hervorragende internationale Cases.