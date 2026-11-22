Herr Schuhmacher, Sie engagieren sich mit einer Sonderausgabe des K-Tipps gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 13. AHV-Rente. Warum? Sie gelten eher als links.

Wir haben einen Sonderdruck mit Artikeln aus dem K-Tipp zu den Finanzen der AHV und zur Erhöhung der Mehrwertsteuer an Nichtabonnenten verteilen lassen. Der K-Tipp schreibt vor allem über das Preis-Leistungs-Verhältnis von Waren und Dienstleistungen. Dazu gehören auch Versicherungen, inklusive Sozialversicherungen. Letztere sind obligatorisch, die Stimmbürger können sich dazu nur an der Urne äussern. Dazu sind sie auf die nötigen Informationen angewiesen. Der K-Tipp stellt den Lesern diese Informationen als Entscheidungsgrundlage zusammen. Im Unterschied zu den meisten Zeitungen beschränkt er sich dabei auf Fakten und verzichtet auf Kommentare und Abstimmungsparolen. Zudem ist die Mehrwertsteuer eine Konsumentensteuer. Sie erhöht die Preise der Waren und Dienstleistungen. Deshalb ist diese Steuer im K-Tipp immer wieder ein Thema.

Es ist nicht Ihr erstes politisches Engagement. War das Ihre Idee?

Wir besprechen alle Grossauflagen und Sonderdrucke jeweils in der Geschäftsleitung. Wir haben die Stimmbevölkerung in den vergangenen 15 Jahren immer wieder über geplante Leistungsreduktionen und Beitragserhöhungen in der 1. und 2. Säule informiert. Die Bevölkerung hat die Rentenkürzungen bei den Pensionskassen jeweils bachab geschickt. Die Schweizer interessieren sich sehr für die Altersvorsorge: Unsere Ratgeber zu den drei Säulen sind Bestseller.

Wie hat die Leserschaft auf die Gratisausgabe reagiert?

Wir erhielten Dutzende von E-Mails, in denen uns für die gut verständlichen Informationen gedankt wurde. Deutlich in der Minderheit waren Zuschriften, die uns dafür tadelten, dass wir uns zu Fragen wie AHV und Mehrwertsteuer äussern.

Wie viel hat Sie die Gratisausgabe gekostet?

Rund 240'000 Franken. Das ist deutlich weniger, als uns eine Grossauflage des K-Tipps kostet.

Nun wird Ihre Doppelrolle als Verleger und publizistischer Leiter kritisiert. Können Sie das nachvollziehen?

Nein. Wir sind wohl die unabhängigste Redaktion der Schweiz – abhängig nur von der Zahlungsbereitschaft der Leserschaft. Mehr als 90 Prozent der Einnahmen stammen aus Abos. Wir sind unabhängig von der Werbung, aber auch von Mäzenen. Bei uns haben verschiedene Redaktionen einen Verlag aufgebaut, und nicht ein Verlag mit kommerziellen Interessen eine Redaktion angestellt.

Die Rechtsprofessorin Odile Ammann hält die Ausgabe gegenüber der NZZ am Sonntag für eine politische Kampagne, deren Finanzierung meldepflichtig wäre (persoenlich.com berichtete). Was sagen Sie dazu?

Ich weiss nicht, gestützt auf welche Informationen Frau Ammann diese Aussage gemacht hat. Fakt ist: Der K-Tipp informiert, er führt keine Kampagne. Er agiert unabhängig von Abstimmungskomitees. Das Bundesregister über die Politikfinanzierung ist nicht auf Medienunternehmen anwendbar, die Informationen über Abstimmungen verbreiten. Eintragungspflichtig sind Komitees, die Kampagnen führen. Zweck des Registers ist es, offenzulegen, wer die oft anonymen Kampagnen finanziert. Der K-Tipp führt aber keine Kampagne, und der Absender ist offensichtlich. Es besteht also keine Eintragungspflicht. Zum Grund für den Sonderdruck: Die Grossverlage und die SRG erreichen die Bevölkerung vor allem über ihre News-Plattformen. Sie verbreiten ihre Meldungen online täglich landesweit, weit über ihre Abonnenten hinaus. Der K-Tipp erreicht die Bevölkerung nur über Print, weil wir über keine News-Plattform verfügen. Deshalb die Abstimmungsinformation in schriftlicher Form.