Publiziert am 22.11.2026

Der K-Tipp hatte Anfang November eine achtseitige Sonderausgabe mit kritischen Artikeln zur Vorlage an 1,8 Millionen Haushalte verschickt. Die Kosten beziffert Schuhmacher gegenüber der NZZ am Sonntag auf rund 240'000 Franken.

In der Beschwerde kritisiert der Baselbieter PR-Experte Conrad Engler laut der Zeitung einseitige Informationen und Schuhmachers Doppelrolle als Verleger und publizistischer Leiter. Die Rechtsprofessorin Odile Ammann hält die Ausgabe zudem für eine politische Kampagne, deren Finanzierung meldepflichtig wäre. Schuhmacher weist das zurück: «Wir liefern nur faktenbasierte Entscheidgrundlagen, kein Argumentarium und schon gar keine Abstimmungsempfehlung.»

Erst im Oktober hatte der Presserat den K-Tipp wegen mangelnder Transparenz bei der Berichterstattung über die BVG-Reform gerügt (persoenlich.com berichtete). (cbe)