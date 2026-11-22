Publiziert am 22.11.2026

Die NZZ am Sonntag hat gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz E-Mails und Präsentationen von Schweiz Tourismus erhalten. Daraus geht hervor, dass die Organisation jede Aufnahme mit Roger Federer von dessen Management genehmigen lassen musste.

Bei der Herbstkampagne 2025 mit der US-Schauspielerin Halle Berry, entwickelt von der Agentur Wirz, liess Federers Team eine Szene streichen, die an den Film «Titanic» angelehnt war. «Bitte verwendet Material, auf dem die Hand von RF nicht auf der Taille von HB ist», heisst es in einer E-Mail. Bei anderen Bildern verlangte das Management Korrekturen, etwa damit Federers Gesicht «weniger müde aussieht».

Die Kampagnenserie mit Federer hat am Donnerstag den Grand Effie gewonnen. Ausgezeichnet wurden Schweiz Tourismus und Wirz.

Laver-Cup und Merchandise-Auftrag

«Godsick animierte Schweiz Tourismus zu Deals, die Federer oder dessen Umfeld zugutekamen», schreibt die NZZ am Sonntag über Federers Manager Tony Godsick. So sei Schweiz Tourismus 2024 auf dessen Initiative als Sponsor des Laver-Cups in Berlin aufgetreten. Das Turnier wird von der Agentur Team8 vermarktet, die Godsick und Federer gehört. Zudem habe Godsick Anfang 2024, vor dem Rebranding, den früheren Tennisprofi Ivo Heuberger empfohlen, einen Bekannten Federers. Dessen Firma für Merchandise-Artikel erhielt danach einen Auftrag, wie Schweiz Tourismus bestätigt.

Ausschlaggebend sei die Eignung der Firma gewesen und nicht die Empfehlung, sagt die Organisation. Der Auftrag habe die Ausschreibungsgrenze von 150'000 Franken nicht überschritten. Das Laver-Cup-Sponsoring begründet Schweiz Tourismus mit der Bedeutung des deutschen Markts. Die Zusammenarbeit mit Federer sei «grossartig und so unkompliziert wie mit kaum einem anderen Star» gewesen, sagt ein Sprecher. Federer habe kein Honorar verlangt. Stattdessen unterstütze Schweiz Tourismus seine Stiftung mit einem «bescheidenen Betrag», dessen Höhe nicht bekannt ist. Zur Markenführung wollte sich Godsick gegenüber der NZZaS nicht äussern.

Seit dieser Herbstsaison wirbt Schweiz Tourismus ohne Federer. Laut den E-Mails war das Ende der Zusammenarbeit schon länger geplant. (cbe)