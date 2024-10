Publiziert am 23.10.2024

Was macht ein Automobil eigentlich zu einem Mercedes‑Benz? Die Antworten auf diese Frage finden sich nicht nur im Stern auf der Motorhaube, «sondern in unzähligen Details, grossen und kleinen technischen Innovationen, gepaart mit Leidenschaft und Hingabe», wie Mercedes-Benz in einer Mitteilung schreibt. Diese Marken-DNA stehe im Zentrum der neusten Kampagne «Because it's Mercedes-Benz».

In der Zürcher Innenstadt erleben Passantinnen und Passanten diese und nächste Woche, was Autos von Mercedes-Benz alles können müssen, um sich ihren Stern zu verdienen. Plakate an der Tram-Haltestelle beim Hauptbahnhof, ein Megaposter am Central und Digital-Out-Of-Home-Stellen an der Bahnhofstrasse erklären, wie Mercedes-Benz seine neuen Modelle auf Herz und Nieren testet.

Für diese Tests stellt Mercedes-Benz verschiedene Atmosphären nach und lässt es aus bis zu 1648 Wasserdüsen regnen. Zudem werden in einem speziellen Klimawindkanal Temperaturen von minus 40 bis plus 60 Grad Celsius erzeugt. Neue Modelle müssen zudem über extremes Terrain fahren – von der arktischen Tundra bis zur heissen Wüste. Dabei werden bis zu fünf Millionen Kilometer zurückgelegt. Das entspricht sechs Reisen zum Mond und zurück.

Von der Zürcher City in die Welt hinaus

Nach der Initiierung in der Zürcher Innenstadt wird die Kampagne regional ausgeweitet, wie es weiter heisst. Mit Megapostern, DOOH-Stellen oder Lounges an den Flughäfen von Zürich, Basel und Genf trage Mercedes-Benz Schweiz die Botschaft weiter in die Welt hinaus, «dass ein Mercedes-Benz viel mehr ist als einfach ein Auto mit Stern».

Verantwortlich für die Umsetzung ist das Marketing-Team von Mercedes-Benz Schweiz und die Agentur Team X (Schweiz). (pd/cbe)