Agro-Marketing Suisse (AMS), die Marketing-Organisation der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft, feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Eine der Errungenschaften von AMS ist laut eigenen Angaben die Garantiemarke Suisse Garantie, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Garantiemarke der Herkunft kontrolliere Suisse Garantie, ob die gekennzeichneten Produkte wirklich mit Schweizer Rohstoffen und in der Schweiz hergestellt würden. Mit der neuen Werbekampagne zeige Suisse Garantie in spektakulären Close-ups die Einzigartigkeit von Landwirtschaftsprodukten aus der Schweiz und weise auf deren innere Werte hin.

«Eine Erdbeere aus der Schweiz zum Beispiel sieht genauso aus, wie eine Erdbeere aus dem spanischen Almeria und dennoch ist es nicht dieselbe Erdbeere. Was man nicht sieht, sind die inneren Werte: Transportwege, Kulturland, Klima, Wasser, Böden, Nachhaltigkeit, soziale Bedingungen. Da gibt es deutliche Unterschiede», lässt sich Urs Schneider, Präsident von Agro-Marketing Schweiz, in der Mitteilung zitieren.

Die Bedeutung von AMS für die Landwirtschaft ist gross, wie es weiter heisst. Rund 80 Prozent der Einkommen der Bauernfamilien resultieren aus dem Verkauf ihrer Produkte oder von Dienstleistungen. Heute führen Coop, Migros, Volg, Denner, Spar, Aldi, Lidl, Prodega sowie McDonald’s mit Suisse Garantie gekennzeichnete Produkte im Angebot.

«Coop bietet mit rund 600 Artikeln das grösste Sortiment an Produkten, die mit Suisse Garantie zertifiziert sind. Das Label hat entsprechend einen hohen Stellenwert für uns», wird Coop-CEO Philipp Wyss zitiert.

In einer GFK-Studie aus dem Jahre 2021 sagen 81 Prozent der Befragten, dass sie beim Kauf von Lebensmitteln meistens oder immer auf das Herkunftsland Schweiz achten. 67 Prozent geben an, dass sie dabei auf Suisse Garantie achten.

