Die neuste Werbekampagne von Digitec ist live: In der ersten Welle zeigt der Schweizer Elektronikhändler echte Produktbewertungen auf rund 1300 Plakaten, 5300 Hängekartons, 84’000 eBoards und ePanels sowie via Banner im Internet.

Die Kampagne – mittlerweile die siebte Auflage – läuft in der Deutsch- sowie Westschweiz bis Ende Monat, wie Digitec mitteilt. Für die aktuelle Kampagne wurden insgesamt 57 Beiträge aus der Community verwendet.

Zu kabellosen Kopfhörern erstellte Digitec gleich drei Plakatvarianten. «Die beiden, auf dem jeweils ein linker beziehungsweise ein rechter Kopfhörer zu sehen ist, platzieren wir jeweils auf nebeneinander stehenden Plakaten», sagt Alex Hämmerli, Senior PR Manager, auf Anfrage von persoenlich.com. Auch bei einem Roboterstaubsauger wird ebenso verfahren:

Ab Mitte März folgt die zweite Werbewelle in Form von TV-Spots. In diesen spielen Schauspieler die Produktbewertungen und Diskussionen der User nach. Die Spots erscheinen zudem crossmedial auch in Online-Bannern und auf Social Media.

Die Digitec-Kampagne wartet nebst neuen Sujets mit einer Weiterentwicklung im Netz auf: Erstmals wirbt Digitec auch mit einem Live-Feed-Banner. Dieser zeigt die aktuellsten Interaktionen, Fragen und Kommentare «der aktivsten Shopping-Community der Schweiz»:

Darüber hinaus begleiten redaktionelle Inhalte die Kampagne die Kampagne auf digitec.ch. Die Redaktion hat vier der Produkte aus der Kampagne selbst getestet – und sich eine Meinung dazu gebildet. Hier finden Sie den ersten Beitrag.

Die Community von Digitec ist ziemlich aktiv. Im letzten Jahr wurden über 62'000 Fragen gestellt, die meisten davon im IT-Bereich. 51'000 Antworten hat die Community gegeben.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Direction), Miriam Brack (Art Direction), Severin Keller (Online Media Design), Barbara Schuler, Silvia Meierhofer (Grafische Produktion), Thomas Kunz (Fotografie), Sandro Hostettler (Digital Marketing), Gesine Gerlach (Mediaplanung), Mariya Alipieva (Projektleitung). (pd/cbe)