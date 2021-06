Trivadis: Walter Andreas Müller parodiert Kultwerbespot

Er ist ein fester Bestandteil der Schweizer Netz-Kultur: der Werbespot der Fischer Bettwarenfabrik. Jetzt kommt eine Parodie mit prominenter Unterstützung. Darin ist nicht die Wäscherei, sondern das Hochsicherheits-Rechenzentrum von Swisscom Ort des Geschehens. Und es geht nicht um Duvets, sondern um Datenbank-Services aus der Cloud. Der Star des Spots: Comedy-Legende Walter Andreas Müller, in der Schweiz auch bekannt als WAM. So heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorab vorliegt.

Dass gerade WAM in diesem Spot die Hauptrolle spielt, ist kein Zufall: «Die Swisscom-Cloud, aus der wir unsere Services bereitstellen, punktet vollumfänglich mit Swissness: So werden Daten und Applikationen von Kunden nicht nur in der Schweiz gehalten, sondern auch hier betrieben; der Support wird ebenso vollständig aus der Schweiz geleistet», lässt sich Ivana Leiseder, Head of Marketing & Communications bei Trivadis, zitieren.

Dies sei denn auch der Grund dafür gewesen, auf Schweizer Werte wie Verlässlichkeit, Korrektheit, Genauigkeit und Verschwiegenheit zu setzen. «Niemand verkörpert diese besser als Ernst Fischer von der Fischer Bettwarenfabrik. Und niemand ist ein besserer Parodist als Walter Andreas Müller», so Leiseder.

Für Walter Andreas Müller selbst, der für seine Parodien – unter anderem von Christoph Blocher – über die Landesgrenzen hinweg bekannt ist, war die Zusammenarbeit eine Chance: «Ich bin grundsätzlich ein neugieriger Zeitgenosse und liebe neue Herausforderungen. Herr Fischer war natürlich schon lange auf meiner Liste, und dass ich in diesem Fall die Chance erhalten habe, ihn für Trivadis zu spielen, war ein Glücksfall», so der Schauspieler. (pd/lol)