Publiziert am 13.05.2026

Kernstück der Kampagne von Elco ist ein TV-Spot, der in einer Eishockeyatmosphäre spielt und auf Elcos Partnerschaft mit der Swiss Ice Hockey Federation als offizieller Partner der Schiedsrichter verweist. Die Kampagne hat die Agentur im Grünen konzipiert, heisst es in einer Mitteilung. Die filmische Umsetzung übernahm Absolutturnus.

Erstmals ausgestrahlt wurde der Spot während der Winterolympiade. Den Höhepunkt erreicht die Kampagne während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, die am Freitag startet.

Die Ausspielung erfolgt über TV, Social Media, Plakate, Digital-Out-of-Home, Display-Ads und Printinserate. Elco zählt zu den führenden Anbietern von Heizsystemen in der Schweiz und ist auf Wärmepumpenlösungen spezialisiert. (pd/spo)