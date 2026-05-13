13.05.2026

Agentur im Grünen

Wärme auf dem Eis

Der Heizsystemanbieter Elco lanciert im Rahmen der Heim-WM eine nationale Kampagne, die Wärmepumpen mit Eishockey verknüpft.
Publiziert am 13.05.2026

Kernstück der Kampagne von Elco ist ein TV-Spot, der in einer Eishockeyatmosphäre spielt und auf Elcos Partnerschaft mit der Swiss Ice Hockey Federation als offizieller Partner der Schiedsrichter verweist. Die Kampagne hat die Agentur im Grünen konzipiert, heisst es in einer Mitteilung. Die filmische Umsetzung übernahm Absolutturnus.

Erstmals ausgestrahlt wurde der Spot während der Winterolympiade. Den Höhepunkt erreicht die Kampagne während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, die am Freitag startet.



Die Ausspielung erfolgt über TV, Social Media, Plakate, Digital-Out-of-Home, Display-Ads und Printinserate. Elco zählt zu den führenden Anbietern von Heizsystemen in der Schweiz und ist auf Wärmepumpenlösungen spezialisiert. (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei Elcotherm: René Grosswiler (Leiter Marketing Services), Linda Meyer (Marketing Services Senior Specialist), Stefanie Stüssi (Marketing Services Specialist); verantwortlich bei Agentur im Grünen: Dominique Rutishauser (Creative Direction), Susanne Roth (Beratung und Projektleitung); verantwortlich bei Absolutturnus: Patrick Mader (Produzent), Matthias Kappeler (Regie), Sven Probst (Kamera), Daniel Mistric (Sounddesign).


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