Kernstück der Kampagne von Elco ist ein TV-Spot, der in einer Eishockeyatmosphäre spielt und auf Elcos Partnerschaft mit der Swiss Ice Hockey Federation als offizieller Partner der Schiedsrichter verweist. Die Kampagne hat die Agentur im Grünen konzipiert, heisst es in einer Mitteilung. Die filmische Umsetzung übernahm Absolutturnus.
Erstmals ausgestrahlt wurde der Spot während der Winterolympiade. Den Höhepunkt erreicht die Kampagne während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, die am Freitag startet.
Die Ausspielung erfolgt über TV, Social Media, Plakate, Digital-Out-of-Home, Display-Ads und Printinserate. Elco zählt zu den führenden Anbietern von Heizsystemen in der Schweiz und ist auf Wärmepumpenlösungen spezialisiert. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Elcotherm: René Grosswiler (Leiter Marketing Services), Linda Meyer (Marketing Services Senior Specialist), Stefanie Stüssi (Marketing Services Specialist); verantwortlich bei Agentur im Grünen: Dominique Rutishauser (Creative Direction), Susanne Roth (Beratung und Projektleitung); verantwortlich bei Absolutturnus: Patrick Mader (Produzent), Matthias Kappeler (Regie), Sven Probst (Kamera), Daniel Mistric (Sounddesign).