Die englische Sprache ist heute allgegenwärtig. Auch wer nie einen Kurs besucht hat, schnappt in den Medien überall ein paar Wortfetzen auf. Das ist aber kein Ersatz für professionellen Sprachunterricht, wie Ruf Lanz in einer neuen Kampagne für yourpersonalenglishtrainer.ch auf humorvolle Weise aufzeigen will.

In der Kampagne sind ein Arzt, ein Ticketkontrolleur und eine Touristen-Auskunft zu hören, die ihr Englisch unverkennbar bei Donald Trump aufgeschnappt und seine plakativen Slogans sowie Phrasen direkt in ihren Berufsalltag integriert haben.

Dadurch würden sie ziemlich grossspurig und nicht sonderlich vertrauenserweckend wirken, schreibt Ruf Lanz in einer Mitteilung. Das Fazit sei: «Don’t learn English from the US President. Learn it from a Certified English Trainer.»

Hauptwerbemittel sind drei Radio- und Onlinespots. Flankierend kommen die Trumpish-Talker auf Inseraten, Postkarten und Social Media Posts zum Einsatz.

Verantwortlich bei yourpersonalenglishtrainer.ch: David Holler (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Christian Stüdi, David Holler (Text), Catherine Martin (Art Direction), Marc Gooch (Beratung); Produktion Radiospots: Jingle Jungle; Audio Engineer: Gregor Rosenberger; Trump voice: David Holler; Off voice: Nina Bradlin. (pd/as)