Viele Dinge funktionieren zu zweit besser. Diesen Umstand haben sich die Basler Versicherung und Baloise Bank SoBa in ihrem neuen Image-Spot zu Nutzen gemacht. Damit setzen sie ihr Alleinstellungsmerkmal (USP) der dualen Kompetenz in Szene, wie es in einer Mitteilung heisst.







Und auch in diesem Spot würden die Basler Versicherung und die Baloise Bank SoBa den Markenaufbau nach dem bekannten Muster der letzten Jahre weiterführen: Der Song «It Takes Two» von Marvin Gaye in der Version von Tina Turner, liefert den Sound zum Leben zu zweit.

Hinter der Spot-Mechanik stehe die strategische Überlegung des Storytellings durch Selbstähnlichkeit, welche die einzelnen Produkte unter einem klaren Markendach zusammenführt. Nach dem Vorsorge-Spot mit dem Song «Life Is Life» und dem Hypotheken-Spot mit «Our House» sei dies nun der dritte Spot in dieser Mechanik.

Verantwortlich bei Baloise: Marc Hallauer (Leiter Marketing), Yves Thiriet (Werbeleiter, Marketing), Marco Sauser (Leiter Produkte und Marketing Baloise Bank SoBa); verantwortliche Agenturen: Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Sybille Erdmann (Beratung), Patrick Fawer (AD); verantwortlich bei Markenfilm Schweiz: Uli Scheper (Produktion), David Bertschinger Karg & Tobias Bonfanti (Regie), Pierre Castillo Bernad (Kamera), Bela Adami (Edit); Mazzive Sound (Vertonung).







(pd/log)