Wernli sei in der Schweiz tief verankert und das Volksguetzli schlechthin. Deshalb geht Wernli nun unter die Leute und teilt allein in diesem Jahr eine Million Biscuits mit der Schweizer Bevölkerung – ganz im Sinne des Claims «Wernli teilt me gernli.» Die Samplings würden mit den Wernli-typischen Illustrationen und auffälligen Riesen-Packungen unterstützt, heisst es in einer Mitteilung.







Teilen bleibe auch ganz klar der Fokus der neuen Wernli-Kampagne. In den kurzen Online-Spots würden Teil-Geschichten erzählt, in denen man sich wiedererkennen soll – vor allem wenn es darum geht, dass man sein Wernli eigentlich auch sehr gerne alleine isst. Die Spots wurden explizit für den Einsatz als Video-Ad und auf Social Media konzipiert und würden daher auch perfekt ohne Ton funktionieren.







Die auffälligen Online-Spots werden durch eine schweizweite Plakatkampagne und digitale Werbeflächen ergänzt, welche die Bahnhofsamplings punktuell unterstützen. Die Bilder zeigen spontane Teil-Momente aus der Zielgruppe fernab vom Kaffeeklatsch-Klischee.







Verantwortlich bei Wernli: Mike de Bever (Leiter Consumer Marketing), Maya Wisard, Esther Zürcher (Leiterin Brand- und Product-Management); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Christina Weisser (Art Direction), Selina Helbling (Beratung), Markenfilm Schweiz, Uli Scheper (Produktion), Sandro Rados (Regie), Tobias Gromatzki (Fotografie), Helen Lang (Illustration), Spool (Sampling), Mediaschneider (Mediaplanung). (pd/log)