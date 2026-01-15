Publiziert am 15.01.2026

Der Werbespot wurde mit der Original-Filmcrew, den Schauspielern und am Set von «Mein Freund Barry» produziert. Die Aufnahmen zeigen einen Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion, wobei «Bernie» das Catering am Set beobachtet und kommentiert. Lidl Schweiz war bereits vor Produktionsbeginn Partner des Familienfilms.



Die 360-Grad-Kampagne umfasst TV, Social Media, YouTube, Plakate, Handzettel, POS-Materialien und eine Landingpage.



Zusätzlich lädt Lidl Schweiz zu exklusiven Vorpremieren ein, verlost 850 Familienpakete mit je vier Tickets für 13 Kinovorstellungen schweizweit und verkauft limitierte Schoggi- und Plüschtier-Versionen von «Bernie». (pd/cbe)