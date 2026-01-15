Der Werbespot wurde mit der Original-Filmcrew, den Schauspielern und am Set von «Mein Freund Barry» produziert. Die Aufnahmen zeigen einen Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion, wobei «Bernie» das Catering am Set beobachtet und kommentiert. Lidl Schweiz war bereits vor Produktionsbeginn Partner des Familienfilms.
Die 360-Grad-Kampagne umfasst TV, Social Media, YouTube, Plakate, Handzettel, POS-Materialien und eine Landingpage.
Zusätzlich lädt Lidl Schweiz zu exklusiven Vorpremieren ein, verlost 850 Familienpakete mit je vier Tickets für 13 Kinovorstellungen schweizweit und verkauft limitierte Schoggi- und Plüschtier-Versionen von «Bernie». (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Nathalie Forrer (Head of Marketing), Désirée Erismann, Fabio Bruggmann (beide Strategie & Projektmanagement), Nicolas Cadonau (Department Manager Brand & Partnerships), Yvonne Kringel (Branding & Packaging); verantwortlich bei Komet: Christa Zesiger (Beratung), Lara Ginardi (Grafik), Lisa Oppliger (DTP), Claudio Parente (AD/Konzept), Daniel Müller (Text/Konzept), Jeff Gerber (CD), Corinne Hert (Client Service Director); Filmproduktion: Centauri Media, Marcel Wolfisberg (Produktion), Tobias Gysin (Produktionskoordination), Markus Welter (Regie), Marco Barberi (Kamera), Reto Buri (Schnitt).