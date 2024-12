Foundry: Was der Klang von Donner oder Regen auslöst

Publiziert am 06.12.2024

In einer zunehmend lauten Welt kann man leicht überhören, welchen Einfluss Klangwelten und Geräuschkulissen auf das mentale und emotionale Wohlbefinden haben. Die jüngste internationale Kampagne von Foundry für die Marke Sennheiser mit dem Titel Hear More erforscht persönliche Geschichten, die zeigen, wie Klangwelten unsere Identität prägen, heisst es in einer Mitteilung.





Wie fühlen Sie sich, wenn Sie morgens vom Wecker geweckt werden oder der typische Klingelton eines Teams-Anrufs ertönt? Und warum? Die Kampagne Hear More könnte die Antwort geben, schreibt die verantwortliche Agentur Foundry. Digitale Medien heben den Konsum von Inhalten auf ein neues Niveau. Die Kampagne fordert die Menschen dazu auf, innezuhalten und über die Auswirkungen von uns umgebenden Klängen auf unsere Gefühle, unseren Gemütszustand und unsere Identität nachzudenken.

Die Kampagne geht über das audiotechnische Erbe der Marke Sennheiser hinaus und konzentriert sich auf menschliche Geschichten, die zeigen, welchen Einfluss ein einziges Geräusch auf ein Leben haben kann.

«Die Marke Sennheiser stellt Produkte für Menschen her, denen es wichtig ist, in ein unverfälschtes Hörerlebnis einzutauchen. Aber in der heutigen Welt gibt es ein hohes Mass an Angst in Verbindung mit der überwältigenden Menge an Inhalten, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind. Für uns ist das die grösste Herausforderung. Hear more soll die Wirkung von Tönen und Geräuschkulissen auf unsere Psyche aufzeigen. Damit wir bewusster hinhören und unsere Leidenschaft für echtes Zuhören zurückgewinnen», wird Anne-Claire Costes, VP Global Marketing & Portfolio Management Sennheiser bei der Sonova Gruppe, in der Mitteilung zitiert.

In der Kampagne, die sich an Zielgruppen in Nordamerika und Australien richtet, werden vier Persönlichkeiten vorgestellt, deren Geschichten die Auswirkungen von Geräuschen veranschaulicht. Claudia erzählt, wie der Klang von Donner, der sie an eine Nahtoderfahrung mit einem Blitz erinnert, sie dazu veranlasst, jeden Moment zu geniessen. Umgekehrt erzählt Maja von ihrer anfänglichen Abneigung gegen das Prasseln von Regen, bis eine ergreifende Reise zu ihrer leiblichen Mutter auf den Philippinen das Hören von Regen in ein Symbol für Heimat verwandelte.

Mit einem Manifestofilm, mehreren kurzen Dokufilmen, digitalen Bannern und einer Live-Installation in Australien geht die Kampagne über die sensorische Wirkung von Klängen hinaus und zeigt ihren tiefgreifenden Einfluss auf unsere Wahrnehmung und Lebenserfahrung.

«Es gibt eine Zeile im Film, die sagt: ‹Je mehr wir zuhören, desto mehr finden wir uns selbst.› Die Marke Sennheiser war schon immer führend in der Audiotechnologie, aber bei Hear More geht es darum, der Verbindung zwischen dem Hören und der menschlichen Identität auf den Grund zu gehen. Der Casting-Prozess war entscheidend, und wir waren von der Qualität der Geschichten, die wir gemeinsam mit dem Regisseur Paulus Bruegmann gefunden haben, sehr überrascht», sagte Sacha Moser, Gründer und Creative Partner von Foundry.

Nach dem erfolgreichen Start in Nordamerika und Australien plant die Marke Sennheiser, die Hear More-Kampagne auf weitere Märkte auszuweiten. Dazu gehören Massnahmen und Events, die sich auf die therapeutischen Aspekte von Klängen konzentrieren und mehr Menschen in eine Welt einladen, in der Töne nicht nur gehört, sondern auch tief empfunden werden. (pd/wid)