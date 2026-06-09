Publiziert am 09.06.2026

Die neue Kampagne des Apothekerverbands PharmaSuisse und des Bündnisses Gesundheitsfachhandel GFH macht die Gesundheitsdienstleistungen der Apotheken schweizweit sichtbar. Umgesetzt wurde sie von der Agentur Franz&René, teilt diese mit.

Ausgangspunkt der Kampagnenidee ist das grün leuchtende Apothekenkreuz, aus dem Franz&René die Leitidee «Grünes Licht» entwickelte – ein positives Signal für den unkomplizierten Gang in die Apotheke. Die Kampagne zeigt, dass zahlreiche gesundheitliche Anliegen wie Hautprobleme, Impfungen, Check-ups oder spontane Konsultationen direkt und ohne Termin in der Apotheke behandelt werden können.





Statt Krankheiten oder Symptome in den Vordergrund zu stellen, zeigt die Kampagne Menschen, die unkompliziert Unterstützung erhalten und ihren Alltag mit einem guten Gefühl fortsetzen können. Kurze Bewegtbildformate und eine dynamische Bildwelt prägen den Auftritt.

Die 360°-Kampagne wird seit dem 1. Juni über digitale Aussenwerbung, Online- und Social-Media-Kanäle sowie in den Apotheken ausgespielt. Den Auftakt macht der Schwerpunkt Hautgesundheit; im September folgen Themen wie Konsultationen, Impfungen und Check-ups. (pd/spo)