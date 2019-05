Freundliche Grüsse: Was im Auto alles so passiert

Aus einem Joint Venture zwischen Tamedia und Axa entsteht die neue Gebrauchtwagen-Plattform carforyou.ch. Basierend auf der Kommunikationsplattform «Finde das Auto, das zu deinem Leben passt» hat Freundliche Grüsse ein modulares Kampagnen-Framework entwickelt. Im Zentrum würden die Lebensgeschichten der Zielgruppe stehen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Nach einem mehrstufigen Pitch wurde Freundliche Grüsse beauftragt, den Launch der neuen Marke kommunikativ zu betreuen. Auf Car For You finden dank Features wie Traumauto-Finder, Preis-Check, 360 Grad-Ansicht und kostenloser Garantie auch Laien ihr passendes Auto. Unter dem Motto «Finde das Auto, das zu deinem Leben passt», wird das Versprechen in einer breit angelegten Launch-Kampagne kommuniziert.







Im Zentrum der Kampagne stehen zwei Filme der jungen Londoner Regisseurin Charlotte Regan, welche in verschiedenen Momenten im Auto Lebensgeschichten der Zielgruppe in all ihren Facetten erzählt: Die Geschichte einer jungen Frau die gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, um sich kurz darauf wieder voll in ihr neues Leben zu stürzen. Oder die eines Vaters, welcher durch den Alltag des ganz normalen Familienwahnsinns begleitet wird. Gleich bleibe dabei immer das Auto und das akustische Erkennungsmerkmal in Form des Siebzigerjahre-Hits «One for you, one for me» von La Bionda, schreibt Freundliche Grüsse weiter.



Die einzelnen «Carlife-Momente» würden sich baukastenartig zu einer Vielzahl von Kommunikations-Assets zusammenstellen lassen und so ein dynamisches Kampagnen-Framework ergeben, mit dem sich sämtliche Kanäle flexibel und kontextbezogen bespielen lassen, heisst es weiter.

«Das modulare Kampagnenkonzept entspricht unserem Bedürfnis als moderne Marke, unserer fragmentierten Zielgruppe auf den verschiedensten Channels eine stringente Story zu erzählen und damit Vertrautheit mit der Marke aufzubauen», wird Evgenij Pisetsky, Head of Marketing bei Car For You, in der Mitteilung zitiert.

«Flexible kreative Konzepte mit Zielgruppen-gerechter Ansprache auf Marken- und Produktebene, kombiniert mit innovativen Marketing-Technologien, sind in den umkämpften Märkten von Online-Plattformen unerlässlich», sagt Sarah Safri, Head of Marketing bei Tamedia Marketplaces & Classifieds.





Die Kampagne ist seit dem 29. April Online, im TV und auf Anzeigen in der deutschen und französischen Schweiz zu sehen.

Verantwortlich bei Car For You: Evgenij Pisetsky (Head of Marketing), Sarah Safri (Head of Marketing bei Tamedia Marketplaces & Classifieds); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Creative Direction), Res Matthys, Philipp Märkl (Text/Konzept), Alain Aebersold, Julia Hertrich (Art Direction), Maude Mahrer (Grafik), Nadine Mojado (Creative Production), Manuela Brunner, Stefanie Schmid, Sebastian Blomgren (Beratung), MYGOSH* (Talent Management & Executive Production Agency), Knucklehead (Filmproduktion), Charlotte Regan (Regie), Yves Bachmann (Fotografie) Lorenz Wahl (Bildbearbeitung), mediaeffects gmbh (Media) (pd/wid)