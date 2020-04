Eine ernste Situation kann durchaus auch humorvoll interpretiert werden. Mit der Kunstfigur «dr Hans-Franz vo Mura» trifft die Agentur mjm.cc in einer neu geschaffenen Webserie den Geist des Moments und bittet die Bürgerinnen und Bürger im Namen der Gemeinde Mauren-Schaanwald, wann immer möglich, zu Hause zu bleiben.





Für die Darstellung des urchig-bauernschlauen Hans-Franz vo Mura konnte Schauspieler Leander Marxer (Das Deckelbad - Die Geschichte der Katharina Walser) gewonnen werden, schreibt die Agentur in der Mitteilung dazu.



Und er hauche der Figur gewichtig Leben ein, spiele er doch auf seinen «Prachtkörper» an, den er bei herrlichem Sonnenschein gerne den schönen «Madeln» präsentieren würde. Sei er auch sonst im Leben nicht der Gehorsamste, sieht er es doch als unerlässlich an, aufgrund der aktuellen Situation vernünftig zu sein und zu Hause zu bleiben.



So nimmt er auch in der zweiten Folge, stellvertretend für alle älteren Einwohnerinnen und Einwohner, das Angebot der Gemeinde in Anspruch, Einkäufe zu sich nach Hause bringen zu lassen. Über den verschmitzten Charakter lässt sich schmunzeln, er ist jedoch auch sympathisch und authentisch als Überbringer der Message.

Die ausschliesslich auf Facebook und Instagram publizierte erste Episode der Webserie erreichte innert vier Tagen eine zu 70 Prozent organische Reichweite von über 25’000 Personen. Stolze Zahlen für eine Kampagne, welche sich in erster Linie an die rund 4000 Einwohner von Mauren-Schaanwald und in zweiter Linie an die Bevölkerung des Fürstentums Liechtenstein mit zirka 38'000 Einwohnern richtet.

Text und Darstellung: Leander Marxer, Leander Marxer Productions; Konzept, Produktion und Creative Direction: Martin J. Matt; Art Direction: Christoph Marti; Motion Graphics: Mario Buholzer; Video: Andy Quan / Assistenz: Nora Holm; Gesamtleitung: mjm.cc AG (Mauren/Basel) (pd/wid)