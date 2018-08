Jung von Matt/Limmat: Wenn Autos zu Meisterwerken werden

Mit Massnahmen in den Bereichen Print, Digital und Out of Home wurde eine umfangreiche Kampagne für Branding und Performance lanciert. Am 25. August erschien zudem in der Samstagsausgabe der «Neuen Zürcher Zeitung» eine eigens für die NZZ-Leserschaft kreierte, zwölfseitige Beilage.

Um auch die jüngeren Auto-Enthusiasten anzusprechen, sorgte gleichentags eine Ambient-Aktion für Aufmerksamkeit: Carspotters sichteten mehrere ausserordentliche Fahrzeuge mit Grand Basel Branding in der Zürcher Innenstadt und streuten dies auf ihren Kanälen via Social Media, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Langfristiges Mandat

Die Kreativagentur entwickelte in einer ersten Phase eine langfristige und umfassende Kommunikationsstrategie für den globalen Markt und setzt diese mit Public Relations und Content-Massnahmen europaweit selbst um. Dazu arbeitet das Team von Jung von Matt mit einem Netz von ausgewählten Partneragenturen zusammen.

In einer zweiten Phase wurde nun eine breit gefächerte Aktivierungskampagne für Branding und Performance entwickelt und in der Schweiz und den umliegenden Nachbarländern ausgerollt. Die Grundfrage «Are cars art?» begegnet dem potenziellen Publikum derzeit durch Print-, Digital- und Out-of-Home-Massnahmen.

Eine einzigartige Ausstellung

Die erste Grand Basel findet vom 6. bis 9. September in Basel statt, weitere Shows sind in Miami Beach vom 22. bis 24. Februar 2019 und in Hong Kong im Mai 2019 geplant. Die Show zeigt nun 100 automobile Meisterwerke von gestern, heute und morgen im Kontext von Kunst und Kultur sowie Architektur und Design. Mit einer erfolgreichen Premiere wird sich Grand Basel weltweit zu einem Fixstern für Sammler, Händler und Autobesteisterte entwickeln.

Verantwortlich bei Grand Basel: Lana Nyfeler (Global Head of Communications), Alexander Thöny (Content Manager), Mark Backé (Global Director); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Samuel Wicki (Creative Direction), Michelle Danilschenko, Jannic Mascello (Art Direction), Raymi Mendoza (Graphic Design), André Heller (Head Media Strategy), Adrian Haut, Fiona Gottwald, Vanessa Anderegg, Michael Hümbeli (Projektleitung / Beratung), Christoph Kinsperger, Laura Saner (Media Relations / Content / Social Media), Dennis Lück (Executive Creative Director), Cyrill Hauser (Chief Client Officer). (pd/cbe)