IP-Suisse zählt mit 18’500 Bauernfamilien zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produzenten und Vertriebsorganisationen der Schweiz. Diesw Bäuerinnen und Bauern würden seit über 30 Jahren «umweltfreundlich, tiergerecht und in respektvollem Umgang mit den Menschen geschmackvolle Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen produzieren», heisst es in einer Mitteilung von Rod Kommunikation. Nach dem Marienkäfer-Label lanciert IP-Suisse nun mit Denner ein weiteres Zeichen. Jährlich sollen 100'000 Bäume für Klima und Umwelt gepflanzt und Aufforstungsprojekte in der Schweiz gefördert werden.

Die Bauernfamilien pflanzen eine grosse Vielfalt verschiedener Arten: Eiche, Lärche, Linde, Ahorn, Buche, Nuss und Hochstammobstbäume wie Apfel, Kirsche, Birne, Zwetschge oder Pflaume. Schätzungsweise 30 Millionen Bäume pflegen IP-Suisse Bäuerinnen und Bauern heute in der Schweiz.





Die neue von Rod Kommunikation konzipierte nationale Kampagne setzt die Aufforstungs-Initiative emotional, bildstark und pointiert mit einem TV- und Kino-Spot in Szene. Die Kampagne wird zusätzlich von Plakaten, Anzeigen sowie von gezielten Online- und Social Media-Stories flankiert.





